Británie netáhne. Po brexitu vysychá přiliv pracovní síly ze zbytku Evropy

Spojené království tento týden zveřejnilo čerstvá data, podle kterých se počet příchozích z Evropské unie v loňském roce jen mírně dostal přes stopadesátitisícovou hranici. Tato čísla jsou o polovinu nižší než v roce 2019. Z celkového pohledu ale byl počet příchozích migrantů na území Spojeného království v roce 2022 rekordní. Bylo jich totiž 606 tisíc, píše agentura Bloomberg.

„Změny jsme začali sledovat už ke konci minulé dekády. Jde o dopad brexitu, který ovlivnil mimo jiné i migraci nízkokvalifikovaných pracovníků,“ uvedl pro agenturu Bloomberg zástupce ředitele Centra pro evropskou reformu John Springford.

Absence evropských pracovníků ale Velké Británii přidělává vrásky na čele. Negativně dopadá na inflaci, ekonomice chybí pracovní síly a mimo jiné i záporně ovlivňuje popularitu současného britského premiéra Rishiho Sunaka.

Mezi lety 2000 a 2010 byla přitom situace v Británii úplně jiná. Země se stala domovem pro řadu Evropanů, kteří našli své uplatnění v pohostinství, maloobchodu nebo v nejrůznějších továrnách. To mimo jiné vedlo i k podnícení celkového britského hospodářského růstu.

Situace se změnila

Evropští migranti se na celkovém přílivu pracovní síly do Velké Británie podíleli v loňském roce jen 13 procenty. V roce 2018 to však bylo ještě 52 procent. Zvláště populární bylo Spojené Království pro Poláky, mnoho z nich se ale v době pandemie vrátilo zpět do vlasti.

Mzdy a životní úroveň totiž ve státech východní Evropy postupně rostou a lidé v těchto oblastech snadněji shánějí své profesní uplatnění. Právě v Polsku se mzdy za posledních 20 let zhruba zdvojnásobily a v Rumunsku dokonce zpětinásobily.

Údaje Světové banky ukazují, že hrubý domácí produkt Spojeného království na hlavu v přepočtu podle parity kupní síly byl v roce 2001 v porovnání s Polskem asi dvojnásobný. V roce 2021 byl ale jen o 29 procent vyšší.

„Polský trh práce a polská ekonomika prošly dramatickými změnami. Polsku se podařilo dohnat ztrátu, kterou země měla ještě na počátku devadesátých let minulého století,“ uvedl pro agenturu Bloomberg Pawel Bukowski, který je výzkumným pracovníkem na London School of Economics.

Lépe je i na Jihu

Trhy práce v mnoha jihoevropských zemích, které kdysi dusila dluhová krize, také vypadají zdravěji. Španělsko, Portugalsko nebo Řecko nyní také čekají solidnější hospodářský vzestup.

„Příležitosti na trhu práce se v jižní Evropě rozhodně zlepšily,“ uvedl agentuře Bloomberg Riccardo Marcelli Fabiani, který je ekonomem ve společnosti Oxford Economics. Dodal, že vízová povinnost po brexitu je často náročná a odrazuje i kvalifikované pracovníky.

Ve Spojeném království tak momentálně panuje úplně jiná ekonomická situace. Nezaměstnanost sice zůstává nízká, reálné mzdy ale dlouhodobě stagnují. „Ekonomice Spojeného království se nedaří nijak zvlášť dobře,“ řekl ekonom Bukowski. „Atraktivnější pracovní místa jsou nyní spíš v Nizozemsku a Německu než ve Spojeném království,“ dodal.