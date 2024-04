Europoslanci prodloužili volný obchod s Ukrajinou, unijní farmáře více ochrání

Návrh podpořilo 428 europoslanců, 131 jich bylo proti a 44 se zdrželo hlasování.

Členové Evropského parlamentu souhlasili s prodloužením pozastavení dovozních cel a kvót na ukrajinské zemědělské produkty o další rok, tedy do 5. června 2025. Je to součást unijní podpory Kyjeva v době pokračující ruské agrese, která trvá již více než dva roky.

Pokud by však došlo k významnému narušení trhu EU nebo trhů jedné či více zemí Evropské unie v důsledku ukrajinského dovozu, například pšenice, nařízení zajišťuje, že komise může rychle zasáhnout a uložit „veškerá možná“ opatření, která považuje za nezbytná.

V rámci posílených ochranných opatření na ochranu zemědělců v EU může Komise spustit záchrannou brzdu pro zvláště citlivé zemědělské produkty, konkrétně drůbež, vejce, cukr, oves, kroupy, kukuřici a med. Pokud dovoz těchto produktů překročí průměrný objem dovozu zaznamenaný v druhé polovině roku 2021 a v celém roce 2022 a 2023, mohou být cla opět zavedena.

Někteří kritici výsledný kompromis označili za výhru pro mocnou farmářskou lobby Copa-Conega, která podle nich přesvědčila zákonodárce, aby „částečně odmítli liberalizaci obchodu s Ukrajinou zavedenou po ruské invazi“. Jiní naopak kritizují, že pravidla i přes změny dál znevýhodňují unijní zemědělce.

„Prodloužení opatření na podporu obchodu potvrzuje solidaritu EU s Ukrajinou tváří v tvář ruské agresi. Toto hlasování zároveň posílí hospodářskou odolnost Ukrajiny a ochrání zájmy evropských zemědělců,“ uvedla zpravodajka návrhu, lotyšská europoslankyně Sandra Kalnietová z lidovecké frakce EPP. „Dodržíme své sliby, budeme Ukrajinu podporovat až do jejího vojenského vítězství a vstupu do EU a NATO,“ dodala.

Nynější plenární schůze je vůbec poslední v tomto legislativním období Evropského parlamentu. Následně již velkou část europoslanců, kteří chtějí znovu kandidovat, čeká předvolební kampaň. Poslední plenární zasedání přilákalo do Štrasburku obrovské množství novinářů i dalších návštěvníků, kteří stály již od rána dlouhé fronty před vchodem do budovy. Novinářů dorazilo více než 500, což je nejméně dvojnásobek běžného počtu. Volby do EP se uskuteční od 6. do 9. června.