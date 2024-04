Český Neverhood? Jen podle vzhledu, stylová Hlína bude pořádná deprese

Moderní grafické enginy už umí na obrazovkách vygenerovat scény, které jen s malou mírou nadsázky můžeme označit za fotorealistické, dnešní hry jsou kvůli tomu ovšem velmi drahé na výrobu a graficky zaměnitelné. Nezávislí vývojáři proto poslední dobou stále raději sahají po tradičních „ručních“ metodách. A v tuzemských vodách to platí obzvlášť, v blízké budoucnosti se můžeme těšit například na papírové Phonopolis, vyšívanou Scarlett Deer Inn – a teď ještě keramickou Hlínu.

Režisér Jan Nechvátal do hry promítl i vlastní životní zkušenosti.

Vše, co v prvotině tříčlenného týmu Omnia Ludus uvidíte, bylo nejprve vytvořeno z hlíny, naskenováno a poté počítačově rozpohybováno. Jde o velmi pracnou metodu, proto takové hra bude kratší, než je dnes standardem, na druhou stranu třeba taková Happy Game od Amanity ukázala, že i na malém prostoru se toho dá hodně říct.

Pokud vám pohled na okolní obrázky připomíná devadesátkovou klasiku Neverhood, jste na správné adrese, ovšem na rozdíl od této situační komedie bude Hlína daleko temnější.

Hlavním hrdinou je totiž chlapec Ollie, který pomáhá své matce vyrovnat se se ztrátou zaměstnání. Hlavní designér Jan Nechvátal přiznává, že prvotní inspiraci hledal ve svém životě, kdy se jako teenager plácal po mizerně placených brigádách v maloměstských továrnách. Z depresí mu tehdy pomohly právě videohry, kterým se proto rozhodl věnovat profesionálně a za studiem herního designu se vypravil na dlouhé roky do Velké Británie.

Při otázce na další hlavní zdroje inspirace Hlíny prozradil, že hratelností se chce přiblížit konverzační Night in the Woods, zatímco atmosférou má hra mít blíže k hororovým skákačkám Little Nightmares.

Na záložce ve Steamu aktuálně svítí v kolonce datum vydání rok 2024, jisté to ale v tuto chvíli není. Vzhledem k tomu, jak málo lidí na Hlíně pracuje, se prostě může stát, že se vývoj protáhne. Například nenadálá nemoc hudebníka nyní zpozdila vydání traileru, jenž měl být hotový ku příležitosti výstavy Game Access. Ta se bude konat v Brně na přelomu května a června a Omnia Ludus tam hodlají ukazovat i interaktivní ochutnávku.

Nezbývá než doufat, že další nepříjemnosti už se budou sympatickým vývojářům vyhýbat a Hlínu se jim podaří zdárně dokončit.