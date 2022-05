České studio Amanita neustrnulo, chystá vážnou 3D hru, kde se i mluví

Za těch bezmála dvacet let, která uplynula od prvního Samorostu, si české studio Amanita Design vypracovalo jasně rozpoznatelný rukopis.

Hratelnost Phonopolis kombinuje rozmanité puzzly s objevováním okolního světa.

Víc než klasické hry vytváří jakési digitální instalace, které spíš lákají ke zkoušení různých interaktivních prvků než k tomu, dostat se na konec. Tituly jako Machinarium, Botanicula nebo Chuchel sice na první pohled působí lehce infantilně, dokážou ovšem pobavit každého, kdo v sobě dokáže objevit chuť prostě si jen tak hrát.

Nově oznámená Phonopolis ovšem bude pro zavedené studio znamenat výlet daleko mimo komfortní zónu, protože se vzdá mnoha atributů, které byly dosud se značkou Amanita dlouhodobě spjaté.

Bude to například vůbec poprvé, co vývojáři vsadí na 3D grafiku. Nemusíte se však bát, že by tím snad hra přišla o své kouzlo. Díky zajímavé technice, která spočívá ve skenování ručně vyrobených papírových modelů, si hru rozhodně s žádnou jinou nespletete.

Grafika Phonopolis vzniká skenováním kartonových modelů.

Další velkou změnou bude způsob vyprávění příběhu – namísto tradičního nesrozumitelného žvatlání a bizarních zvuků tentokrát dojde i na skutečná slova. Je to nutné proto, že příběh má mít tentokrát daleko temnější nádech, neřku-li dokonce poselství. Bude se odehrávat v totalitním městě, ve kterém nenápadný hlavní hrdina Felix jako jediný dokáže vzdorovat plánům autoritářského Vůdce, který se chystá ovládnout myšlení všech obyvatel.

Na rovinu, jít o jiné autory, asi bychom se měli bát, že půjde jen o miliontou první variaci na Orwellovo 1984, což je zřejmě jediná kniha, ze které dnes mladí lidé ještě dokážou něco citovat. Jenže Amanita v minulosti už tolikrát dokázala osobitý přístup ke zdánlivě známým tématům, že jim můžeme důvěřovat.

Vedle typického nadhledu a hravosti tak jedinou na první pohled rozpoznatelnou spojitostí s předchozími projekty bude hudba, o kterou se postará dvorní skladatel Amanity Tomáš Dvořák aka Floex.

Datum vydání je zatím nastaveno na příští rok. Kromě PC se počítá jen s verzí pro Macy.