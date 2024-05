Slavný streamer byl šokován, když zjistil, kolik utratil za hry na Steamu

Z pohledu laika to může vypadat, že streameři nemají prakticky žádné náklady, prostě jen zapnou počítač, kameru a počítají zisky. Tak jednoduché to ovšem není. Pomiňme fakt, že konkurence je na této scéně obrovská a kdo nezvládne pravidelně přicházet s dostatečně originálním a zábavným obsahem, rychle skončí v propadlišti dějin.

Streamer Félix Lengyel je kritizován za to, že svým lehkomyslným utrácením dává špatný příklad dětem.

Kdo se ve streamingu chce pohybovat na špici a živit se tím (takových lidí je ve skutečnosti jen malý zlomek), musí do toho i investovat. Samozřejmostí je tým důvěryhodných lidí, kteří se například starají o rešerše, editaci videí nebo třeba moderování (často velmi toxických) chatů, skrze které diváci se svými oblíbenci komunikují. Něco samozřejmě stojí i technické vybavení a v případě herních streamerů je důležité držet prst na tepu doby a investovat do aktuálních novinek. Byť se většina vývojářů může přetrhnout, aby se o jejich dílech mluvilo a tak posílají kopie her zdarma, i tak může být udržování digitálních knihoven pěkně drahá záležitost. Jak moc teď ukázal oblíbený streamer xQc

A navíc má kolem počítače nepořádek.

Osmadvacetiletý Kanaďan, občanským jménem Félix Lengyel, patří mezi největší hvězdy streamerského nebe. Platforma Kick mu aktuálně vyplácí sto milionů dolarů za dvouletou exkluzivní smlouvu, kterou ho „přebrala“ svému konkurentovi Twitchi (viz náš článek). To je pro srovnání zhruba pětkrát více peněz, než kolik si za stejnou dobu vydělá nejlépe placený hráč NHL. xQc proto na rozdíl od většiny svých vrstevníků nemusí řešit napjatou finanční situaci a s vydělanými prostředky zachází tak trochu lehkomyslně, známá je jeho závislost na gamblingu, která ho stojí nemalé prostředky.

Pohled na souhrnné vyúčtování Steamu vás možná překvapí.

Když se ovšem poprvé podíval na souhrnné vyúčtování svého steamového profilu, sám byl nepříjemně šokován. Celkem to totiž bylo 151 tisíc dolarů, což je zhruba 3,5 milionu korun. Ve své knihovně má přitom „pouhých“ 816 titulů, což znamená, že většina použitých prostředků „protekla“ skrze mikrotransakce. Ostatně mezi jeho nejoblíbenějšími hrami lze najít v této oblasti obvyklé podezřelé, jako je Counter-Strike, PuBG, Among Us, Rust nebo Rocket League. Samozřejmě v jeho případě to není větší problém, už před exkluzivní smlouvou s Kickem vydělával měsíčně dvojnásobek, přesto jde o nezanedbatelnou částkou.

Tak schválně, zkuste se podívat, kolik jste za steamové hry souhrnně utratili vy. Informaci najdete ve svém profilu pod záložkou „Účet → Data → Použité externí prostředky.“