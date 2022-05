Streamerská hvězda má problém s gamblingem, za měsíc prohrála miliony

Šestadvacetiletý Félix Lengyel, známý především pod svou internetovou přezdívkou xQc, je nejsledovanějším streamerem platformy Twitch za poslední dva roky a nic nenasvědčuje tomu, že by snad měl brzy o toto prvenství přijít.

Téměř dva miliony dolarů prohraných v online casinech nejsou pro xQc problém.

Jeho měsíční výdělek se odhaduje na 300 tisíc dolarů (přibližně sedm milionů korun), celkem si za svoji kariéru, která začala profesionálním hraním hry Overwatch, vydělal již přes dvě miliardy korun.

Minimálně pětinu z této částky však podle svých vlastních slov již prošustroval v online kasínech. „Je to sranda, můžu si to dovolit,“ řekl ve společném podcastu s kolegyní Pokimane a potvrdil, že sází i ve chvílích, kdy zrovna veřejně nevysílá. „Jsem neskutečně náchylný k závislosti. Jsem závislý na všem a pořád to dělám. Je to dobré? Ne, je to strašlivé. Je to nemoc. Tak to je, nemoc. Jsem nemocný. Ale víš co? Můžu si dovolit být nemocný. Mám štěstí,“ prozradil podle magazínu PC Gamer xQc svým posluchačům a člověka napadá, jestli to náhodou není jistá forma volání o pomoc.

Lengyel začal svoji kariéru jako profesionální hráč Overwatche.

Tak upřímné přiznání nedělají slavní lidé každý den a tak není divu, že jeho zpráva obletěla (nejen) celý herní svět. A samozřejmě také doputovala i k jeho otci, který mu poté neváhal zavolat přímo během streamování. „Občas přijdu o nějaké peníze. To se stává. A co jako?“ snažil se ho nepřesvědčivě uklidnit slavný streamer.

Nad „těžkým“ životním údělem internetové celebrity asi jen málokdo uroní slzu, ovšem k smíchu tato situace rozhodně není. Lengyelovo vysílání má obrovský dosah a jeho pravidelnou snahu v online kasínech sledují miliony diváků. Dokud prohrává, tak je to ještě v pořádku, ale nahodilý úspěch by mohl někoho inspirovat k podobným experimentům. Žádný div, že tak mnozí lidé volají po absolutním zákazu hazardních her na Twitchi.