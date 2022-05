Zmenšili jí zadek? Fanoušci pláčou nad údajnou změnou postavy z Overwatch

Týmová střílečka Overwatch z roku 2016 je poslední hrou od Blizzardu, na které nekriticky obdivovaný tým prokázal svoji genialitu a schopnost posunout roky stagnující žánry na novou úroveň. Žel bohu, od té doby žádnou novou hru nevydal a v posledních letech se o něm mluví prakticky výhradně v negativních souvislostech, ať už jde o politické přehmaty, sexuální skandály, nebo třeba nedůstojné ždímání kultovního Warcraftu.

Jedna z vítězných póz Tracer z Overwatche byla příliš vyzívavá a tak byla ze hry odstraněna.

Od chystaného pokračování Overwatche si fanoušci slibují návrat ke starým pořádkům a proto jej také bedlivě sledují. Nedávno proběhlá beta ukázala, že žádnou originalitu od něj sice očekávat nemůžeme, na druhou stranu vzhledem k situaci, která v Blizzardu momentálně panuje, je minimalistický přístup ke změnám vlastně dobrou zprávou.

Většina provedených změn, z nichž ta (zatím) největší je snížení počtu členů týmu z šesti na pět, je hodnocena kladně, přesto se však najdou oblasti, kvůli nimž probíhají na internetu poměrně vášnivé diskuse. A jedno z nich je vskutku nečekané – lidé se hádají o velikost hýždí.

Pretty sad pic.twitter.com/NvHNsz3Fph — Tubular Tumble Weed (@TubularTumbleW) May 1, 2022

Konkrétně hýždí postavy Tracer, která je navzdory svému výrazně komiksově stylizovanému zpracování jedním z erotických symbolů hry. Uživatel Vulturfakes na svůj twitterový profil, jinak zaplněný hambatými obrázky známých postav z počítačových her, vyvěsil trojrozměrný model virtuální krásky, z něhož je patrné, že má poměrně plochý (rozuměj odpovídající běžné lidské anatomii) zadek.

Overwatch je každoročně jednou z nejvíce vyhledávaných her na serveru Pornhub.

Ten byl přitom dosud dáván na obdiv jen v upnutých kalhotách, na základě stížností kritiků pak dokonce zmizela i jedna z Traciných až příliš vyzývavých animací (viz náš článek). Komunita je dokonce jejím pozadím natolik uchvácena, že dala vzniknout tzv. showbuttingu, což je poněkud pubertální zábava, během níž se hráči snaží přiblížit kameru co nejvíce k pozadí hrdinky, ideálně během různých oslavných póz za vítězství (viz přiložené video).

Nová podoba Tracer způsobila velký rozruch, v tuto chvíli už tweet vyvolal více než 20 000 reakcí, z nichž mnohé autorům vyčítají, že podlehli tlakům politické korektnosti či radikálním feministkám a slavný zadek zohyzdili.

To je ovšem bohapustý nesmysl. Jednak vzhledem k nedávným skandálům nikdo vedení Blizzardu nemůže podezírat ani z obyčejné lidské slušnosti, natož nějaké politické korektnosti. Především se ovšem ukázalo, že k žádné úpravě modelu ani nedošlo. Slavný zadek je vymodelován úplně stejně jako předtím, údajný rozdíl je jen optickým trikem způsobeným zvoleným úhlem kamery.

Opět tak platí Shakespearovo „mnoho povyku pro nic,“ nemůžeme ovšem říct, že by nás to překvapilo. Overwatch je totiž vedle Skyrimu a The Last of Us jednou z nejčastěji vyhledávaných her na Pornhubu a podobných serverech, kde je k dispozici nepřeberné množství amatérských filmečků, v nichž oblíbené postavy najdeme v jiném kontextu než si asi scenáristé při jejich vymýšlení představovali.

Každopádně dobrou zprávou je, že vývoj Overwatch 2 se evidentně blíží ke konci a tak bychom se jej měli dočkat nejpozději v příštím roce.