Představujeme desítku nejdůležitějších streamerek světa. Kolik jich znáte?

Mezigenerační propast se díky internetu prohlubuje ještě rychleji než kdy dříve, a už spousta dnešních třicátníků je od světa náctiletých nekompromisně oddělena. I fanoušci počítačových her už dávno nejsou jedinou homogenní skupinou, ale i je stále více štěpí nastupují trendy, které mnozí sledují jen s nepochopením. Jak může někdo vůbec dávat hraní počítačových her na úroveň sportu? Proč utrácí své kapesné jen za virtuální kosmetické doplňky? A koho může více bavit sledovat stream jiného hráče, než hrát sám?

Nejsledovanějším stremaerem na Twitchi je Tyler Blevins aka Ninja. Má dvojnásobek followerů než Pokimane.

Vysmívat se moderním trendům je jednoduché, ale pokud nechcete být za zatrpklé boomery, možná byste jim před jednoznačným odsouzením alespoň mohli dopřát šanci. Ono totiž nelze jen na základě několika shodných znaků všechny strkat do stejného pytle, a když dva dělají na první pohled totéž, nemusí to ještě znamenat totéž. A nikde to není tak viditelné jako u streamerek počítačových her.

Po nedávných kauzách s tzv. bazénkovými streamy (viz náš článek) by mohl neznalý člověk naznat, že mladí lidé chodí na Twitch jen proto, že je rodičovský zámek nepustí na normální porno. Ovšem to je hrubý omyl. Ano, několik vysílajících nepokrytě spoléhá jen na své fyzické přednosti, k úspěchu ale vedou i jiné cesty, což se pokusíme doložit následujícím seznamem deseti nejdůležitějších světových streamerek.

Předem je důležité upozornit, že faktor důležitosti je ryze subjektivní a nelze objektivně změřit. Původně jsme měli v plánu seznam utvořit jen na základě čísel sledovanosti, to se ale z mnoha důvodů ukázalo jako nevyhovující. Už jen vybrat, které číslo je nejvíce relativní, představuje drobný problém. Je důležitější počet odběratelů nového obsahu, nebo celkový počet hodin, který lidé strávili sledováním daného kanálu? Drtivá většina streamerů navíc používá rovnou několik služeb najednou, některé i několik uživatelských účtů v rámci jedné platformy. Situace v tomto oboru se navíc dramaticky rychle mění a tak může aktuální statistiky „znehodnotit“ hvězdička, která z nějakého důvodu raketově vystřelí, a za měsíc o ní už nebudeme slyšet. Spíše než nějaký daný úzus tak následující přehled berte jako krátký vhled do pro mnohé z vás možná zcela neznámého světa.

1. Pokimane

Pětadvacetiletá kráska s kanadsko-marockými kořeny Imane Anys je dlouhodobě nejsledovanější streamerkou na Twitchi, byť ji čas od času někdo dokáže na chvilku přeskočit. V současnosti ji především díky jejímu hraní Fortnite, Valorantu a League of Legends sleduje 8,1 milionu lidí, další miliony najdeme na jejím youtubovém kanálu nebo Instagramu. Aby se Pokimane mohla naplno věnovat streamování, přerušila studia chemie na univerzitě, tento krok se jí rozhodně vyplatil. Mimo jiné ji letos časopis Forbes uvedl ve svém prestižním žebříčku 30 pod 30, kterým každoročně vybírá nejnadějnější mladé talenty. Má vlastní řadu make-upu, zahrála si v posledním filmu s Ryanem Reynoldsem a na rozdíl od většiny ostatních celebrit se její kariéra zatím obešla bez větších skandálů.

2. Loserfruit

Na seznamech nejsledovanějších streamerek patří Loserfruit prestižní druhé místo, její počet odběratelů na Youtube, kterému dává oproti Twitchi přednost, je však oproti Pokimane méně než poloviční. Tato mladá Australanka, vlastním jménem Kathleen Belstenová, ovšem provozuje vícero kanálů s různým obsahem. Vedle toho hlavního, herního, má i dva vedlejší, ve kterých se věnuje obecnějším tématům. Po Ninjovi byla druhým streamerem, který dostal vlastní unikátní „skin“ do hry Fortnite.

3. Amouranth

I když tomu čísla neodpovídají, je možná tou mediálně nejslavnější streamerkou vůbec. Původně byla cosplayerkou, jejíž služby už od sedmnácti let využíval například Bostonský balet, proslavila se však až svým vyzývavým chováním. Za své provokativní streamy například od dětských bazénků nebo z postele byla několikrát potrestána zákazem vysílání i výsměchem svých kolegů, na popularitě jí to ovšem neubírá. Více jsme se její kontroverzní osobnosti věnovali v samostatném článku.

4. Valkyrae

Američanka s filipínsko-německými kořeny Rachell Hofstetterová je asi aktuálně nejžhavějším jménem na streamerském poli. Ještě na začátku roku 2020 po podpisu o exkluzivní spolupráci pro portál Youtube měla problémy dosáhnout hranice 5 000 souběžně sledujících diváků, pár měsíců na to však raketově vystřelila a stala se nejsledovanější streamerkou loňského roku. I díky ní se nezávislý titul Among Us dva roky od svého vydání stal nepravděpodobným celosvětovým hitem. Kromě streamování Rachell spoluvlastní i lifestylovou značku 100 Thieves a hraje v hudebních klipech, mimo jiné třeba v písni Build a Bitch od zpěvačky Belly Poarch, které má v současnosti už 294 milionů zhlédnutí. Na poslední předávání herních Oscarů Game Awards vyhrála cenu za nejlepšího tvůrce obsahu.

5. Hafu

Američanka čínského původu Rumay Wangová se uznání dočkala nejprve za své úspěchy v herní oblasti. Když jí kamarádi představili onlinovku World of Warcraft, změnili jí život, mladá žena tehdy k nelibosti svých rodičů dokonce opustila univerzitu, aby se mohla věnovat svému koníčku naplno. Její umění v kompetitivní PvP části hry bylo ovšem natolik výjimečné, že přilákalo pozornost sponzorů. Výrazného úspěchu se dočkala i ve hře Bloodline Champions, poté se ovšem z profigamingu přesunula spíše ke streamování. Hafu (její kanály ovšem najdete pod jménem ItsHafu) opakovaně upozorňuje na problematiku sexuálního obtěžování ze strany nevyzrálých videoherních fanoušků.

6. Usada Pekora

No a pak tu jsou Japonci, kteří už tak dost bizarní svět virtuálních celebrit povyšují na úplně nový level. Usada Pekora, hlavní tvář youtubového kanálu Pekora Ch., je totiž ryze virtuální osobností, promyšleným produktem technologické společnosti Hololive. Vizuálně je reprezentovaná dívkou s králičíma ušima, může však nabývat i jiných podob. Na svém kanálu, který má téměř 1,7 milionu sledujících hraje různé hry, oblíbené je obzvláště její pištění u různých hororů. Proslulost u západního publika, které většinově nerozumí ani slovo, jí zajistil její výrazný smích, jež bývá často využíván ve formě memů.

7. LilyPichu

Američanka Lily Ki na sebe poprvé upozornila už v roce 2011, když natočila virální písničku „I’ll Quit LoL“. Právě silný důraz na hudbu je tím, čím se kanál LilyPichu liší od většiny ostatních. Kromě hraní League of Legends totiž skládá a hraje na klávesy coververze populárních písní. Některé z jejích videí si i vypůjčili autoři hry z Riot Games pro reklamní účely. LiliPichu zaznamenala loni skokový růst popularity, dnes má jen na Twitchi 2,3 milionu sledujících.

8. Kaceytron

Nelehké dětství s matkou závislou na drogách a bratrem trpícím autismem Američanku KaceyTron notně zocelilo, což je na jejích streamech vidět. Od samých počátků používá nevybíravý jazyk a pro nějakou tu urážku nejde nikdy daleko. Velmi se angažuje v boji proti sexistickému chování, kterému je ze strany diváků často vystavována. Hrdě se hlásí k posměšně přezdívaným kozatým streamerkám (titty streamers) a než aby si nechala diktovat, jak se oblékat, neváhá raději otravné oplzlíky tvrdě odpálkovat. Naposledy na sebe upozornila, když pomáhala organizovat stávku streamerů (viz náš článek).

9. Sweet_Anita

Když v roce 2018 britská streamerka Sweet_Anita prorazila, mnozí měli za to, že jde jen o příslovečných patnáct minut slávy a zase rychle zapadne (viz náš článek). Krásná Britka totiž trpí tzv. Tourettovým syndromem, vzácným psychologickým onemocněním, které způsobuje, že ze sebe během nekontrolovaně řeči chrlí vulgarity. Jenže nakonec se ukázalo, že Anita je daleko víc než jen zpestřením pravidly pevně sešněrovaného Twitche a tak se dokázala natrvalo usadit mezi elitou. Například ve Veliké Británii je nejsledovanější streamerkou vůbec. V poslední době už však hraní svých oblíbených Apex Legends moc nedává a většina jejích videí patří do kategorie Prostě pokec.

10. IamCristinini

Španělka Cristina López Pérezová vysílá ve svém rodném jazyce, takže její obsah cílí především na hispánskou komunitu. K dnešnímu dni má na Twitchi přes dva miliony sledujících, kromě toho ještě moderuje televizní pořad o hrách. Profesionálnímu přístupu odpovídá i její streamování, které po technické stránce snese nejpřísnější nároky, zároveň v něm ovšem nechybí i potřebná dávka autenticity.

Jak vidíte záběr streamerek je poměrně bohatý a to jsme ani neopustili ten nejhlavnější proud.

Pokud máte pocit, že jsme na někoho zásadního zapomněli ,dejte nám to prosím vědět do diskuse.