Máme se obávat? Nejočekávanější hra údajně nemusí být tak dobrá

Titul Grand Theft Auto VI je mnohými fanoušky očekávaný jako příchod videoherního mesiáše. Legendární herní série má za sebou nespočet kultovních dílů a od toho šestého se rovněž očekává, že zásadně ovlivní videoherní průmysl. Někteří lidé si to ovšem nemyslí a jedním z nich je bývalý vývojář studia Rockstar, který se podílel na vývoji dílů jako Vice City, San Andreas nebo čtyřky, Obbe Vermeij.

Vermeij sice podle všeho nemá žádné zákulisní informace, ovšem jeho dlouholeté zkušenosti s vývojem her ve firmě a možná i stávající kontakty mu napovídají, že hráči nemusejí být z chystaného šestého dílu nakonec tak na větvi. „Nemyslím si, že hra bude nějak zásadně odlišná od pátého dílu. A to natolik, že někdo bude možná v prvních hodinách hry i zklamaný. Ale stejně to ve výsledku bude jedna z nejlepších her,“ prohlásil v rozhovoru pro youtubový kanál SanInPlay.

Slova bývalého vývojáře samozřejmě nemusí být pravdivá, ovšem obecně je to dobrá poučka při čekání na jakoukoliv hru. Přehnaná očekávání ve výsledku mohou nadšení z novinky akorát tak pokazit, když se nakonec něco nepovede tak, jak by mohlo. Vývojář pak ještě doplnil, že se mu stylizace do Vice City líbí a že to „ke Grand Theft Auto opravdu sedí,“ s čímž už se jistě souhlasit dá.

Co je ovšem zajímavější, je v souvislosti s tímto krocením očekávání ještě nedávné prohlášení vydavatelství Take-Two (které Rockstar vlastní) k investorům. Firma se totiž už dopředu obává review bombingu, tedy přívalu negativních recenzí od nespokojených fanoušků. Podle ní je taková věc vážná a může zásadně narušit prodeje.

Právě Take-Two v minulosti už několik review bombingů zažilo, a snaží se proto s takovými situacemi pracovat dopředu. Ve výroční zprávě pro investory firma přímo popisuje, že tyto „kampaně s cílem hanobení produktu“ mají vážný dopad na prodeje a čísla aktivních hráčů. Jako řešení Take-Two prezentuje především vyšší výdaje na marketing, který by měl naopak za cíl utlumit takové snahy.

Tyto dvě zprávy spolu zdánlivě nemusejí souviset, ovšem vzhledem k tomu, že příští díl série Grand Theft Auto je v podstatě tím nejzásadnějším bodem v kalendáři vývojáře, se to docela nabízí. Hráčská hnutí, která útočí proti různým herním značkám, studiím a vydavatelstvím, jsou v poslední době na internetu hodně slyšet. A pak jen stačí, aby dotyčná hra pracovala s motivem, který těmto hnutím nevoní, a oheň je na střeše. Je na místě, aby vydavatelství s takovou variantou hráčské odezvy už počítala dopředu.

Hry série Grand Theft Auto vždy byly kontroverzní, byť se za tu dobu, kdy vyšel poslední díl, definice kontroverzních témat hodně vyvíjí a posouvá různými směry. Z toho mála, které zatím autoři odhalili, není nutné ještě vyvozovat nějaké závěry ohledně toho, co konkrétně by se hráčům nemuselo líbit a proč by se měl spustit review bombing. A tak nezbývá nic jiného, než dál čekat na moment, kdy budeme vědět zase trochu víc.