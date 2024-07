Hráč dostal ban na deset let, hned po návratu navázal na původní hádku

Internetové diskuse jsou svět sám pro sebe. Na jednu stranu je fantastické, že si i o tom nejobskurnějším tématu můžete popovídat se stejně naladěnými lidmi z celého světa, na druhou stranu vědomí anonymity, a tedy absence strachu z odplaty probouzí ty nejhorší pudy. Cizinci s legračními přezdívkami jsou tak schopní se pohádat „do krve“, jako by si snad mysleli, že jejich vyhrocená argumentace může někoho přivést ke změně názoru.

Internetové diskuse jsou bizarní dimenzí reality, kde si lidé stěžují třeba i na to, že je hra zdarma.

Člověk by řekl, že aspoň u tak pohodového tématu, jakým jsou počítačové hry, budou diskuse věcné a přátelské. Bohužel i tady se ukazuje, že mnoho lidí to má tak, že než aby ve volném čase dělali, co je baví, tráví ho raději ventilací negativních emocí. A to někdy i formou, která odporuje nejen slušnému vychování, ale i zákonům (viz náš článek).

Za tento příspěvek dostal Etherwind v roce 2013 „ban“ na 10 tisíc hodin. Naznačuje v něm, že by si přál smrt svého oponenta.

Jedním z takových byl i uživatel vystupující pod přezdívkou Etherwind, který se v roce 2013 pustil na diskusním serveru Something Awful do vášnivé hádky ohledně stolního RPG World of Darkness (to určitě znají i hráči počítačových her – do jejího světa jsou totiž zasazeny tituly jako Vampire: The Masquerade nebo Werewolf: The Apocalypse). Argumenty se postupně vyostřovaly až do bodu, kdy Etherwind poměrně kreativním způsobem naznačil, že by si přál, aby jeho oponent zemřel. Něco takového už bylo na moderátory příliš a tak hříšníka potrestali jedním z nejvážnějších trestů – zákazem přístupu na sto tisíc hodin.

Obecně vzato jsou podobně dlouhé tresty v online prostoru vnímané jako doživotní, za takovou dobu totiž každý dokáže najít náhradní platformu, kde se realizovat, a nemá žádný důvod se vracet. Etherwind se ale vrátil. A jen osmnáct hodin po vypršení „banu“ navázal na původní diskusi, jako by mezitím neuběhlo jedenáct a půl roku.

A tímto příspěvkem na původní komunikaci navázal po jedenácti a půl letech. Posléze ale svůj původní postoj obhájil ve třístránkovém dokumentu.

Ostatní členy komunity jeho zapálenost pro věc pobavila, nakonec se ale ukázalo, že toho má Etherwind na srdci přece jen o něco víc než se jen znovu pohádat.

V přiloženém třístránkovém manifestu se zamýšlí na svým tehdejším já a uznává, že byl tehdy pěkně otravný. „Zraněná zvířata se často vrhají na okolní svět,“ snaží se vysvětlit svoji motivaci s tím, že tehdy prožíval velmi těžké období a byl plný vzteku. „Budík“ na vypršení zákazu si původně nastavil jen jako vtip, nyní ale doufá, že se takto jeho vzkaz dostane k víc lidem. A má pravdu. Bohužel, něco nám říká, že jeho dobrý úmysl zůstane osamocen, pro mnoho lidí je hádání se v diskusních fórech a na sociálních sítích koníčkem samo o sobě.