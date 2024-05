Dohrál slavnou skákačku bez stisknutí tlačítka pro skok. Trvalo to 86 hodin

Zatímco dnešní publikum s chutí naskakuje na neustále se měnící trendy a každý měsíc se baví u jiné hry, speedrunnerům oblíbené klasiky vydrží na desítky let. Stále je totiž baví objevovat nové a nové způsoby, jak se dostat na jejich konec o sekundu dříve než dosud. Jde o velmi, ale opravdu velmi časově náročnou zábavu, bavíme se tu o tisících, ne li desítkách tisíc hodin, ne vždy zábavného hraní (viz například náš článek o překonávání rekordu v boxerském Punch Outu), přesto se stále najdou noví lidé, kterým toto přátelské soupeření učaruje.

Super Mario má už sice spoustu pokračování, hráči se však rádi vracejí i k těm původním.

Legendární skákačka Super Mario 64 je v komunitě speedrunenrů jednou z nejoblíbenějších. Nejen kvůli jejím samotným kvalitám (viz naše dobová recenze, případně recenze nedávného remasteru), ale i kvůli jednoduchým pravidlům a geniálně navrženým úrovním, které umožňují různé přístupy. Průměrný hráč ji zvládne dokončit za nějakých 13 hodin, rekord však aktuálně drží jistý Suigi, jenž to zvládl za šest a půl minuty.

Nyní se objevil další výkon, který je snad ještě působivější – streamer Marblerer se sice dokázal na konec prokousával předlouhých 86 hodin, ovšem dokázal to bez toho, aby byť jen jednou zmáčkl tlačítko A, tedy použil skok.

Znovu zopakuji, že Super Mario 64 je skákačka. Plošinovka, hopsačka, platformovka, říkejme tomu jak chcete, ale podstatou podobných her je už z principu skákání. Jen tak můžete uhýbat nepřátelům, dostat se přes hluboké propasti nebo skrze lávová jezírka s propadávajícími se ostrůvky. Přesto hráči mezi sebou už rok soupeřili o to, komu se podaří do konce dostat s méně skoky.

Marblerer pak celou tuto disciplínu slangově zvanou ABC (A Button Challenge) dovedl k dokonalosti, když ho od úvodních do závěrečných titulků nestiskl ani jednou. Použil k tomu celou plejádů triků, od technických bugů, po precizní načasování odrazů, až po úmyslné zraňování hlavní postavy, které ji na krátko vymrští do vzduchu.

Pokud vás to zajímá hlouběji, můžete se podívat na přiložené pět a půl hodiny (!) dlouhé video, které mapuje zhruba dvacetiletý vývoj celé této scény. Pro účely článku si vystačíme s tím, že jde o precizní a na trpělivost i rychlé reflexy nesmírně náročný výkon, kde každá chyba může být fatální.

Každopádně Marblererovi se to k obrovské radosti sledujících diváků nakonec skutečně podařilo a ve speedrunnerské disciplíně si vybudoval obrovský respekt. Jestli však myslíte, že tímto úspěchem byla disciplína ABC ukončena, jste na omylu. Určitě se dříve nebo později najde někdo, kdo to dokáže rychleji.