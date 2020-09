RECENZE: Kolekci snů Super Mario 3D All-Stars chybí jen jedna věc

Super Mario 3D All-Stars mapuje tři generace konzolí od Nintenda. Super Mario 64 je první Super Mario ve 3D a vyšel v roce 1996, respektive 1997 v Evropě na Nintendo 64. Super Mario Sunshine (2002) je hit z éry konzole GameCube, zatímco Super Mario Galaxy, což je pro mě jedna z nejlepších her všech dob, vyšla v roce 2007 na pohybovou konzoli Wii.

Pokud si hry zahrajete postupně, což velmi doporučuji, uvidíte, že deset let je v herním průmyslu celá věčnost. Na vlastní kůži zažijete, jak se Super Mario ve 3D teprve formoval až v geniálně navržený Super Mario Galaxy.

Nejsou to přitom remaky ani remastery, ale jen porty uzpůsobené tak, aby hladce běžely na Switchi. Hlavní viditelnou změnou je HD rozlišení. Je to promarněná příležitost? Nemyslím si. Super Mario 64 je retro a Super Mario Galaxy nic takového nepotřebuje. Jedině u Sunshine mě napadlo, že bych si remake nechal líbit, ale vyloženě potřeba není.

Má taková kolekce dnes šanci? To si piště. I když ještě ani nevyšla, zámořský Amazon už začátkem září hlásil, že je to u něj druhá nejprodávanější letošní hra. To mluví za vše.

Pro Nintendo to byla jasná sázka na jistotu a na rovinu si řekněme, že se ani nemuselo moc snažit. Ale když už, tak zasáhlo s citem tak, aby zážitek korespondoval s tím, jak si hry pamatujeme. Mně osobně k dokonalosti chybí geniální Super Mario Galaxy 2, ale je mi jasné, že to si Nintendo šetří na později pro strýčka příhodu.

Super Mario 3D All-Stars

Zvláštní je také, že kolekce se bude fyzicky i digitálně prodávat jen během oslav do konce března 2021. Pak zmizí z prodeje. Nintendo je v tomto těžko čitelné. Jako nejpravděpodobnější varianta se mi jeví, že chce iluzí nedostatku vyvolat velký zájem a místo kolekce pak bude všechny tři hry prodávat samostatně. Ale to je jen můj odhad.

Po spuštění Super Mario 3D All-Stars se ocitnete v menu, které funguje jako rozcestník. Na dolní liště jsou obaly všech tří her a k tomu obaly trojice soundtracků. Vlevo je velkým písmem ročník, menším název hry a ještě menším popisek. Vpravo běží ukázka. Po potvrzení volby se buď spustí hra, nebo se v případě soundtracků ocitnete v jednoduchém přehrávači se seznamem skladeb. Hudba může hrát i na zhasnuté obrazovce.

Super Mario 64

Pokud bychom Super Mario 64 hodnotili dnešní optikou, je to překonaná, stará hra. A také ikona. Není to tak dávno, co jsem ji hrál na svém Nintendu 64 Pikachu Edition, takže mě žádný šok nečekal. Původní verze má kvůli nižšímu rozlišení retro feeling, nicméně pokud plánujete 64 hrát déle než hodinku na vyzkoušení, HD verze (720p) je o něco přívětivější.

Super Mario 3D All-Stars Super Mario 3D All-Stars

Poměr stran zůstal 4:3, což je zřejmě tím, že širokoúhlý obraz by u pouhého portu způsobil problémy s kamerou, nebo odhalil víc, než tvůrci zamýšleli. Nebo je Nintendo jen líné, nevím. Každopádně je to fuk, za mě je remake zbytečný, protože by musel být opravdu výrazný. A pak už by to nebyla původní hra, kterou si rád zahraji i dnes, a to pěkně v retro stylu. Ono stejně nikoho jiného než fandy retra a ty, kteří ji hráli v době, kdy byli o téměř čtvrtstoletí mladší, už asi neutáhne.

Super Mario Sunshine

Příběh Sunshine (dobová recenze) je poměrně vypečený. Mario, princezna Peach a Toadi letí na ostrov Delfino, aby ve slunném letovisku strávili perfektní dovolenou. Na scéně se ovšem objeví stínový dvojník Maria, který celý ostrov zaneřádí graffiti. Zatčen je ovšem Mario, který sotva přiletí a už skončí ve vězení. Verdikt zní, že musí celý ostrov vyčistit. A k tomu musí znovu najít svítící krystaly, které dodávají celému ostrovu energii.

Výraznou novinkou je robotický batoh F.L.U.D.D. (Flash Liquidizing Ultra Dousing Device). Do toho je třeba načerpat vodu, pak funguje ve dvou základních režimech. Buď jako stříkačka, kdy proudem vody likvidujete různý bordel na zemi nebo zdech a pomůže i proti nepřátelům. Nebo ho použijete jako vznášedlo pro překonávání kratších vzdáleností. Ale nemyslete si, že to tak půjde vždy.

Super Mario 3D All-Stars Super Mario 3D All-Stars

Sunshine přichází s designem, který je už dobře znám i současným hráčům, ale zároveň obsahuje opravdu náročné pasáže, které budete opakovat dokola. Chvilky nadšení a skvěle navržená místa střídají momenty zoufalství, kdy se vám o fous něco nepovede a vy už víte, kolik toho budete muset zopakovat znovu.

Arzenál pohybů Maria se citelně rozšířil, s grafikou je to tak na půl cesty. Hra běží stejně jako Super Mario Galaxy v 1080p na televizi a v 720p v handheldu. Vyšší rozlišení Sunshine sluší, některá místa už však působí stroze. Hodně dobré je naopak zpracování vody.

Pokud by si nějaká hra zasloužila remake, je to právě Sunshine. Představoval bych si to tak, že by Nintendo aplikovalo na problematická místa svůj současný level-desing a trochu načechralo prostředí. Ale nevadí. Sunshine stojí i přes skřípající místa za zahrání i dnes.

Super Mario Galaxy

Super Mario 3D All-Stars Super Mario 3D All-Stars

Super Mario Galaxy je jasný vítěz kolekce a hra, které bych dal maximální hodnocení i dnes. Dobovou recenzi si můžete na Bonuswebu přečíst zde. Už samotný nápad s gravitací je skvělý, hra ovšem staví na špičkovém level designu a dobře nastaveném tempu. Budete hopsat, objevovat nové galaxie, utkáte se s bossy, ale zalétáte si i jako Mario-včela, či si zasurfujete na rejnokovi. Proto bych ji doporučoval hrát až jako poslední, nebo alespoň po Sunshine.

Největší výzvou bylo poprat se s původním pohybovým ovládáním. V handheldu ho nahrazuje dotykový displej, na televizi vám joy-cony v ruce zprostředkují původní zážitek. Respektive s joy-cony je to dokonce pohodlnější než s wiimotem a nunchuckem.

Super Mario 3D All-Stars Super Mario 3D All-Stars

Pohyb, kdy se Mario otočí kolem své osy, což je nejenom útok, ale hodí se i k aktivaci některých prvků v herním světě, je možné provést pohybem, ale také stiskem tlačítka Y. Důležité je, že přítomnost pohybového ovládání nijak neruší zážitek, naopak je citlivě zakomponováno. Je to fajn se zase na chvíli přenést do éry Wii.

Slovo závěrem? Tady už není co řešit. Pokud patříte mezi nové fanoušky Nintenda a bavil vás Super Mario Odyssey, Super Mario Galaxy si zkrátka nesmíte nechat ujít. Super Mario 3D All-Stars je sice palba za plnou cenu, ale hlavně kvůli Galaxy stojí za to.