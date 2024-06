Komentátor Schmarcz se po extempore se Šlachtou dočkal vyhazovu z televize

„Formou svého vystoupení nerespektoval pravidla živého vysílání, a tím narušil jeho plynulost a kvalitu. V rámci kontinuálního vysílání je toto zcela nepřijatelné. Vzhledem k faktu, že CNN Prima NEWS dodržuje nejenom obsahová, ale i formální pravidla vysílání, přerušuje redakce v současné době s panem Martinem Schmarczem spolupráci,“ uvedl k situaci PR manažer CNN Prima NEWS Matěj Štýs.

Hádce předcházela debata o prosincovém zásahu policie na Filozofické fakultě UK, kdy předseda Přísahy a bývalý šéf policejního ÚOOZ Šlachta zmínil, že bylo od počátku zřejmé, že při zásahu policie udělala něco špatně. Podle jeho slov měli policisté z dostupných informací přijít na to, že mají pátrat po vrahovi.

„Dlouho jste ale s těmi policisty byl a víte, jak je to těžké. Víte, že se dělá mnoho chyb, za které platíme miliony odškodného. To se prostě stane,“ odvětil komentátor se slovy, že i jako laik by si „v životě nedovolil tímto ostrým způsobem odsoudit vaše bývalé kolegy.“ Připomněl také Šlachtovy zásahy, za které se platily vysoké sumy.

Hádka vyvrcholila, když Robert Šlachta o Schmarczovi pronesl jednu větu. „Vy jste komentátor pana Bendy a ODS, ne komentátor CNN Prima News.“ Schmarcz odvětil, že by do debaty neměl tahat politiku a začal výrazně gestikulovat, navíc zvýšil hlas a použil i vulgarismy. Utišit se ho snažil jak Šlachta, tak moderátorka Pavlína Wolfová, ani jednomu se to však nepodařilo.

Situace se uklidnila až po spuštění reportáže, která se týkala rekonstrukce střelby na Filozofické fakultě ze dne 21. prosince 2023 minutu po minutě. Moderátorka se po ní omluvila Šlachtovi a divákům, Schmarcz už ovšem ve studiu v té době chyběl.