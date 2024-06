Shadow of the Erdtree je nejlépe hodnoceným herním přídavkem všech dob

Japonské akční RPG Elden Ring je nejoceňovanější hrou všech dob (viz náš článek) a čerstvě vydané DLC Shadow of the Erdtree hrdě kráčí v jeho stopách. Podle agregátoru Metacritic totiž žádný jiný přídavek (dříve se tomu říkalo datadisk) nedostal v recenzích tak dobré hodnocení. Dosud této disciplíně vládl polský CD Projekt, jehož Srdce z kamene pro Zaklínače nebo loňské Phantom Liberty pro Cyberpunk 2077 byly v mnohém lepší než původní hra.

Novináři (hráčům se datadisk zpřístupní až 20. června odpoledne) chválí rozšíření příběhu, novou mapu i obrovskou porci obsahu. Jednu z mála kritických recenzí najdeme na Eurogameru, kde se autorovi nelíbila vysoká obtížnost. Ta je ovšem jedním z definujících prvků žánru soulsovek a tak její autor Alex Ong teď napříč celým internetem „dostává bídu“.

Každopádně to vypadá, že pro každého, komu nestačilo těch 100 hodin v původní hře, je Shadow of the Erdtree dobrou investicí.