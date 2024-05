Parkurová hra vzala Steam útokem, hráči jsou nadšení

Parkur je dnes běžnou součástí her, vzpomeňme například na Mirrors Edge, zombie akci Dying Light či sérii Assassin’s Creed. Nezávislá hra Rooftops & Alleys: The Parkour Game na to jde ovšem jinak – parkur je její jedinou náplní.

Hra vyšla před týdnem v předběžném přístupu na Steamu a od té doby posbírala přes tisíc recenzí s celkovým hodnocením „extrémně kladné“. Kutí ji přitom jediný vývojář, podle nějž taková hra na trhu prozatím chybí. A hráči, kteří ji dosud vyzkoušeli, mu dávají zapravdu. Ačkoliv ovládání je třeba dostat do ruky, vlastní pohyb je velmi uspokojivý, píšou.

Rooftops & Alleys: The Parkour Game vzniká zhruba devět měsíců v Unreal Enginu 5. V předběžném přístupu bude celý letošní rok a pokud vše půjde podle plánu, vyjde během roku 2025.

„Plná hra bude obsahovat vypilovanou verzi všeho, co bylo do Rooftops & Alleys přidáno během fáze předběžného přístupu. To zahrnuje nové výzvy, mapy, přizpůsobení, zbrusu nové herní režimy a mnoho dalšího! V tuto chvíli je v přípravě a na rýsovacím prkně rozsáhlý seznam věcí, nicméně je pro mě důležité, abych je zatím nesliboval, dokud nebudu vědět, zda jsou proveditelné,“ vysvětluje autor.

Pokud se rozhodnete Rooftops & Alleys zkusit a autora podpořit, nejlépe se hraje s gamepadem.

Návod jak hrát