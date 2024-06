RECENZE: Night Springs je skvělý a děsně krátký přídavek do Alana Wakea 2

Někteří vývojáři dodatky do svých her tají, ale třeba v případě loňské hororové hry Alan Wake 2 jsme hned s vydáním věděli, že na nás budou čekat ještě dvě rozšíření, která nám nabídnou nový příběhový obsah. První, s názvem Night Springs, autor a ředitel studia Remedy vypustil krátce po zveřejnění první ukázky minulý týden. A tak jsem se rovnou pustil do hraní, které však nemělo dlouhého trvání. Přesto jsem si tento zážitek celkem užil.

Night Springs nabídnou tři bonusové epizody. Ani v jedné však nehrajete za protagonisty hlavní hry. Night Springs slouží v podstatě jako takové „co kdyby“ v rámci propojeného vesmíru her od Remedy. Pokud v tom už teď máte zmatek, doporučuji například tento text, který vám o divokých nápadech Sama Lakea, ředitele celého tohoto výpravného šílenství, prozradí trochu víc.

V dodatku najdete tři epizody. První má sloužit především jako taková komediální vsuvka, hrajete totiž za servírku Rose, která je doslova posedlá hlavním hrdinou, spisovatelem Alanem Wakem. V této epizodě mu Rose musí přispěchat na pomoc a ochránit ho před jeho zlým bratrem. Servírce sebevědomí rozhodně nechybí, a když se jí nepodaří přesvědčit bratry, aby se usmířili, nastěhovali se k sobě a ona by pak mohla chodit za oběma s popcornem na filmové večery, bere do rukou brokovnici a jde si to vyřídit po zlém.

První epizoda je určená především fanouškům prvního a druhého dílu, ve kterých Rose figuruje jako jedna z vedlejších postav, a výsledek mi přišel trochu podobný parodii na filmovou Barbie nebo Stmívání. Celé to dohrajete svižným tempem za 20 minut, když se budete opravdu snažit prošmejdit každý kout a dávat si opravdu na čas, tak asi za 40 minut.

Druhá epizoda má nalákat fanoušky Controlu, hrajete v ní totiž za hrdinku této hry, Jesse Faden. Ta se místo Nejstaršího domu z původní hry vydá najít svého bratra v kávovém lunaparku z Alana Wakea 2. Komedie v druhé epizodě trochu ubylo, ale zase jsem o to rád potkal Jesse a strávil s ní aspoň dalších… no, zhruba podobných 25 minut svižným tempem jako v první epizodě na průchod této mise.

Třetí epizoda pak potěší fanoušky Quantum Breaku. Remedy sice stále nemá na tuto značku práva (ty drží Microsoft), ovšem chytrou obměnou jmen a několika opravdu typickými hláškami je každému jasné, že hrajete za Jacka Joyce a Remedy v podstatě jen čeká, až se studiu podaří získat práva zpět, aby mohlo hru plně zařadit do svého „multivesmíru“.

Tento kousek dodatku Night Springs je asi nejdelší (tak o deset minut) a hlavně má také asi nejvážnější implikace pro celkový plán Remedy, jak všechny hry ještě důkladněji pospojovat. Ale i to možná už prozrazuji příliš. Perličkou v tomto díle je také to, že zde narazíte na skutečného Sama Lakea, který prostě musí být všude. A náramně si to užívá.

Když si to tedy pospojuji, dám prvním dvěma dílům štědrých 30 minut každému a 40 minut třetí epizodě, tak se celkový obsah dodatku pořád nevyškrábe ani ke dvěma hodinám. Za těch pár stovek ceny season passu to sice zhruba odpovídá, jako kdybyste třeba šli do kina na běžný film, takže si vlastně ani nejde moc na co stěžovat. Pořád se ale nejde zbavit dojmu, že každá epizoda mohla být přece jen aspoň o kousek delší a že mohla vyždímat z oblíbených postav ještě trošku navíc.

Po stránce hratelnosti není moc co vytýkat, každá epizoda nabízí trochu rozdílný styl hraní, i když ani jedna není nijak výrazně obtížná. Prakticky pořád máte přehršel nábojů i lékárniček, nepřátel není snad až na jeden moment příliš mnoho, zaseknout se tak můžete spíš na pár puzzlech, které jsou ve druhé a třetí epizodě.

Každopádně máme ještě v záloze druhý dodatek s podtitulem The Lake House, který by měl dorazit rovněž letos a nabídne snad trochu ucelenější zážitek s cílem rozšířit vesmíry jak Alana Wakea, tak Controlu. Night Springs vám sice při čekání na druhé DLC moc času nezaberou, ale rozhodně stojí za to tomu ten jeden večer dát.