Střílečka XDefiant nalákala tři hodiny po spuštění přes milion hráčů

Ačkoli oficiálně prozatím Ubisoft mlčí, podle známého únikáře Toma Hendersona, který nás pravidelně zásobuje zákulisními novinkami z Ubisoftu, přivítal XDefiant dvě a půl hodiny po vydání přes milion hráčů. V jeden moment se pokoušelo přihlásit půl milionu hráčů, což vyústilo v problémy se servery. Během pár hodin už však hra šlapala bez problémů.

Počty hráčů ovšem šly ještě výrazně nahoru. Dva dny po zahájení provozu překonal počet unikátních uživatelů hranici tří milionů, přičemž naráz hrálo zhruba 300 tisíc hráčů napříč platformami, píše Henderson.

Ačkoli má hra našlápnuto překonat veškerá interní očekávání Ubisoftu co do počtu hráčů, není to to nejpodstatnější. Tvůrci si jednak potřebují hráče udržet, druhá věc je, kolik z nich bude ochotno utrácet za kosmetické předměty. Co se monetizace týče, k dispozici je standardní battle pass a samostatně koupitelné věci v herním obchodě. Jedna z pěti frakcí je uzamčená, zpřístupnit si ji lze hned za peníze nebo hraním. V druhém případě to ovšem nějaký čas zabere.

Za každou frakci se hraje trochu jinak.

Ačkoli se XDefiant nehraje vůbec špatně, hráči si stěžují například na pomalé levelování zbraní. Poukazují také na až příliš drahé kosmetické předměty (byť cena battle passu odpovídá konkurenčním hrám).

XDefiant je rychlá online střílečka připomínající Call of Duty. Na výběr je pět frakcí, přičemž ke každé náleží speciální schopnosti, které ovlivní herní styl. Hraje se šest na šest v několika režimech, například Escort, Zone Control či Occupy. Prostředí bude určitě povědomé hráčům The Division.