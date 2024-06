Britové žalují Steam o skoro 20 miliard, prodávané hry prý předražuje

Iniciátorkou žaloby je Vicky Shotboltová, zakladatelka organizace Parent Zone, která bojuje za digitální práva dětí. Své argumenty prezentuje na stránce s výmluvným názvem Steame, dlužíš nám peníze (Steam, You Owe Us).

Digitální obchod Steam změnil herní svět k lepšímu. Je ale jeho třicetiprocentní podíl ještě dnes pro vývojáře výhodný?

„Společnosti, které mají na trhu dominantní postavení, si nesmějí účtovat nadměrné nebo nekonkurenční ceny. Nemohou také ukládat jiné nekalé obchodní podmínky, které brání nebo ztěžují ostatním, aby jim konkurovali,“ vysvětluje žalující strana zastupovaná právnickou kanceláří Millberg London, proč se rozhodla pustit se do boje s herním gigantem.

Předmětem sporu je především třicetiprocentní provize, kterou si Steam bere z každé prodané hry. Tento poplatek je prý neobhajitelně vysoký a jen zvyšuje konečnou cenu, kterou platí zákazníci. Vydavatelé jsou navíc nuceni zavázat se k takzvané cenové paritě, která brání prodeji titulů za nižší ceny na konkurenčních platformách.

Pravdou je, že Shotblotová není zdaleka první, kdo si myslí, že třicetiprocentní podíl už je v dnešní době nemravný, ostatně i to byl jeden z důvodů vzniku konkurenčního obchodu Epic Store (viz náš článek). Ten si bere jen 12 %, ovšem z výše zmíněného důvodu se rozdíl nijak nepromítá do konečných cen, které jsou v obou obchodech totožné, jen se tím zvyšuje marže vývojářů. Za opodstatněnou pak poplatek považuje pouze 6 procent vývojářů (viz náš článek).

Aktuálně na Steamu probíhá festival demoverzí, kdy si můžete bezplatně vyzkoušet stovky zajímavých her.

Žalobci požadují od Valve zaplatit pokutu 656 milionů liber (přes 19 miliard korun), které budou v případě úspěchu rozděleny mezi 14 milionů britských uživatelů Steamu. Ten v loňském roce zaznamenal rekordní zájem, podle společnosti VG Insights vykázal celosvětově tržby v hodnotě 9 miliard dolarů (cca 205 miliard korun).

Jestli žaloba skutečně skončí u soudu, musí nejprve posoudit britský odvolací soud pro hospodářskou soutěž, jinak případ může být zastaven ještě předtím, než se vůbec pořádně rozběhne. Server BBC připomíná, že podobných kolektivních žalob proti technologickým gigantům přibývá, podány byly v poslední době například proti Facebooku, Googlu nebo Sony.