Hrajeme World of Warcraft: The War Within, začátek působí dramaticky

Stále populární MMORPG World of Warcraft oslaví letos v listopadu dvacet let od zahájení provozu. Necelé tři měsíce předtím se hráči dočkají nové expanze The War Within. My už hrajeme betu a přinášíme vám první postřehy.