PREVIEW: Strategie Sanctuary nabídne gigantické bitvy tisíců jednotek

Vím, všichni se neshodneme na tom, která realtimová strategie byla skutečně tou nejlepší, ale pro mě to je již od roku 2007 jednoznačně Supreme Commander, respektive jeho přídavek Forged Alliance.

Už od dob Dune 2 a prvního Warcraftu jsem si říkal, jak úžasné by to bylo, kdyby bylo možné herní mapu plynule přibližovat a oddalovat, až by se celá vešla na jednu obrazovku, kdyby počet jednotek a budov nebyl omezen na pár tuctů, kdyby vzdálenosti byly realistické a dostřel z děla delší než hod kamenem. Zpočátku to byla z technologického hlediska utopie, ale hardware se rychle vyvíjel a přišel čas, kdy už tomu nic nebránilo. Přesto se nové tituly zarytě držely tradičního pojetí a obrazovka, ač zoomovat uměla, měla i nadále u všech nových titulů (k mým oblíbeným patřily např. Warcraft 3, Blitzkrieg 2, Dawn of War) v podstatě jen dvě nastavení obrazovky: blízko a hodně blízko.

Pak ovšem přišel rok 2007 a jakoby někdo vyslyšel moje modlitby, zčistajasna se objevil Supreme Commander (dále též SC). A ještě ten samý rok vyšel samostatný přídavek Supreme Commander: Forged alliance, který mechanismy svého předchůdce dotáhl téměř k dokonalosti.

Tyto hry nejen, že přinesly vše výše zmiňované, ale ještě mnohem více. Například dlouhodobé plánování produkce a stavby či komplexní rozkazy jednotkám, které mohou obsahovat prakticky neomezený počet bodů a úkonů podél trasy, koordinované útoky různých uskupení, komplexní hlídkování, radary, možnost tvorby vlastní šablony pro zadání výstavby mnoha budov naráz, mapy o rozměrech 81 × 81 km, děla s dostřelem přes celou mapu, podpora modů… mohl bych ještě dlouho pokračovat.

Lze debatovat o kvalitě kampaní pro jednoho hráče a o umělé inteligenci protivníků, nicméně uživatelské rozhraní dávalo hráči naprosto bezprecedentní a do dnešní doby nepředčené možnosti a volnost, která v multiplayerových utkání umožňovala neuvěřitelnou rozmanitost přístupů. Možnost bitvy nahrávat a posléze dopodrobna studovat počínání protivníků dávala nováčkům jako mně možnost rychle se učit od zkušenějších a bitvy s až osmi hráči, kdy každý mohl ovládat až tisíc jednotek, byly naprosto epické. A vlastně epické stále jsou díky fanouškovským projektům Forged Alliance Forever a Loud.

Zkrátka, SC je pro mě dosud nepřekonaným etalonem toho, co může realtimová strategie umět. Vzhledem ke kultovní povaze těchto her sice v tomto článku oslovuji především hráče, co je již dobře znají, ale pokud je některý čtenář náhodou ještě nezná, tak mu to tedy upřímně závidím, protože si je může zahrát poprvé. Na Steamu se dají koupit za pár šlupek, za které je ovšem hodně velká porce zábavy. Grafika dodnes nevypadá zle a prostřednictvím zmiňovaného projektu FAF se můžete hned, snadno a zadarmo pustit do bitev s kamarády či tisíci lidí z celého světa.

Po Forged Alliance Měl přijít ještě přídavek s podtitulem Experimentals, leč ten byl zrušen. S časem tak chuť hráčů na další nášup prudce rostla. Obzvláště pak v temném období, kdy studio Gas Powered Games přestalo existovat a byly zrušeny všechny herní servery.

Tolik vytoužené pokračování, Supreme Commander 2, vyšlo už v roce 2010, ale pro většinu fanoušků, včetně mě, šlo o zklamání. Hra nebyla sama o sobě špatná, ale dramaticky osekala a změnila některé mechaniky a vadilo mi i nejednotné měřítko jednotek, budov a terénu. Od Gas Powered Games jsme se pak už žádného dalšího pokračování nedočkali a Chris Taylor, duchovní otec celého konceptu, se odešel věnovat jiným projektům.

V roce 2014 pak studio Uber Entertainment, jehož členy bylo i několik vývojářů z GPG, vydalo Planetary Annihilation (narážka na Total Annihilation, předchůdce SC) a následně Planetary Annihilation: Titans. Po zklamání z SC2 to byla uspokojivá náplast, ale mechanizmy i rozhraní byly oproti SC osekané a osobitá stylizace nebyla pro každého.

Nyní se píše rok 2024 a skoro po deseti letech se zdá, že bychom se nástupce konečně mohli dočkat. Podařilo se mi získat přístup k demoverzi Sanctuary: Shattered Sun.

Vývojáři o ní sami mluví jako o duchovním nástupci Supreme Commander, což dokládá vřelá podpora ze strany Chrise Taylora (který se ovšem sám na projektu přímo nepodílí). Studio Enhearten Media vzniklo před čtyřmi lety, srocením fanoušků SC, kteří se znali mj. z modderské scény a dospěli k závěru, že s dnešními technologii bude nástupce možné vyrobit s mnohem nižším rozpočtem, než jaký byl potřeba na předlohu. Jejich nápad měl velký ohlas, což umožnilo sestavit 10–14členný tým. Prvotním impulzem jim bylo osobní setkání s vývojáři původního Supreme Commander.

Jal jsem se tedy na demo nahlížet optikou hráče SC, s velkým důrazem na možnosti uživatelského rozhraní. Nutno dodat, že hra je teprve ve fázi pre-alpha. V současnosti lze po spuštění meníčka vybrat ze tří režimů. Jedním je benchmark s počítadlem FPS, kde se na mapě proti sobě vrhají tisíce počítačem ovládaných jednotek.

Dále je zde režim Survival, ve kterém jako za starých časů stavíme základnu a bráníme se proti celkem dvaceti čím dál tím silnějším vlnám nepřátel. Zatím jsou k dispozici pouze pozemní a letecké jednotky. Nepřítel však disponuje i těmi experimentálními (pro nezasvěcené: opravdu velkými) a vesměs tento režim už obstojí jako hra.

Ihned je patrné, že filozofie ovládání je se Supreme Commanderem prakticky shodná. Veteráni se zde budou cítit jako doma. Na pár drobných nedostatků jsem narazil, ale už teď to celé funguje pozoruhodně dobře. Navíc jsem byl ujištěn, že na oněch nedostatcích se pracuje.

Člena týmu vystupujícího pod přezdívkou Special_Bread jsem se zeptal na všechny funkce původního SC, které jsem v Sanctuary nenašel a u všech mi bylo potvrzeno, že jsou v plánu.

Zeptal jsem se i na pár funkcí, které jsem si u SC vždy přál a bylo mi potvrzeno, že bude možné například za pochodu měnit pořadí jednotek ve frontě výroby nebo automaticky udělovat rozkazy k následování jiné jednotky přímo z továrny. Možná, snad i ukládání konkrétních rozkazů a jejich přidělování jednotkám vyráběným jako náhrada za právě zničenou jednotku onen rozkaz vykonávající. Jedním slovem fantazie.

Mnohem nápadnějšími inovacemi by měly být mechaniky měnící charakter terénu, jako řízení počasí, ničení a opravování mostů, obří stavby, které svým zřícením mohou zdevastovat vše, co se v tu chvíli v jejich okolí zrovna nachází.Nebude chybět ani velitelská jednotka, která má mít tentokrát mnohem širší možnosti upgradů a transformace. V neposlední řadě pak bude možné do terénu udělat díru.

Celý konflikt se totiž bude odehrávat na povrchu Dysonovy koule a ty nejsilnější zbraně ve finálních fázích hry budou tak mocné, že dokážou narušit samotnou strukturu této megastavby. A to je právě předmětem třetího režimu dema.

Na to, v jak rané fázi vývoje se hra nachází, byla demonstrace velmi působivá a zanechává ve mně jednoznačně dojem, že by se skutečně mohlo jednat o poctivého nástupce Supreme Commandera. Jak bude hra nakonec vypadat, jaké funkce bude mít, jestli třeba vůbec bude mít námořnictvo, ještě do značné míry bude záviset na tom, jak se nezávislému studiu bude dařit získávat finance. Kdo jim chce pomoci, může tak učinit prostřednictvím platformy Patreon.

Hra poběží na enginu Unity a už nyní vypadá moc hezky. Zejména působivé jsou pohledy k obzoru, který tentokrát nekončí již na okraji mapy. Dramatická hudba si co do kvality v ničem nezadá s originálem. Technologie a principy budov a jednotek jsou velmi podobné předloze a příběh na jehož pozadí se to celé bude odehrávat zatím působí poutavě.

Za sebe tedy mohu říci, že demíčko Sanctuary: the Shattered Sun zatím zaškrtává přesně všechna ta políčka, které bych od plnohodnotného nástupce Supreme Commandera očekával a nezbývá mi, než se těšit jak to celé dopadne a týmu Enhearten Media popřát, aby to byl jen počátek dlouhé a velkolepé cesty, která by snad mohla i přispět k renesanci žánru RTS.