Co dělají simíci, když se nikdo nedívá? Pořádají sexuální orgie i fetují

Dlouhá peprná tradice

Modifikace Sims 4

Modování her od proslulého vizionáře Willa Wrighta bylo vždy populární. Však kdo jiný než velikáni jako Will Wright či Peter Molyneux nás v mládí vedli ve hrách k bezbřehé kreativitě? Explozi moderského šílenství neunikli ani první simíci. Místo nových budov v Sim City a končetin ve Spore přišli moddeři s něčím neprobádaným. Už od prvního dílu mohli simíci ideologicky vyměnit spořádané předměstí Sim City za město hříchu. Díky fanouškovským doplňkům plných sexu a perverze se tomu jinak ani říkat nedalo. Z toho by se červenali i polonazí panáčci v SimCopter.

Pandora Sims, 7 Deadly Sims nebo Needful Things, to byla ve své době velká jména modderské scény. Někteří u svého řemesla zůstali, například Pandora a jsou aktivní dodnes. Většina XXX doplňků byla placená. V době bez Patreonů a DLC to byl unikát. Bethesďácké brnění pro koně bylo ještě na hony vzdálené. Sex prodává a je jedno, zda jde o porno s živými herci, hentai s chapadly nebo low poly panáčky ve hře na život.

Modifikace Sims 4

V mládí jsem modoval a editoval jak o život všechno, co šlo. Mému řádění neunikly ani první The Sims. Maxis uvolnil stejně jako ke spoustě dalších svých her editor. Šlo o intuitivní a zábavný program. Relativně snadno šlo přidávat nové předměty, textury i modely. Za pár večerů jsem namodoval vanu Bathory – název napoví, v čem byla unikátní. Importoval jsem i Lament Configuration z hororu Hellraiser a skiny cenobitů ze stejné franšízy. Stavěl jsem pekelný BDSM salon a kombinoval vlastní kreace s volně uvolněnými XXX mody. Stvořil jsem semeniště dekadence a rozkoše, kam by se každý cenobit určitě rád zašel zlít pod obraz a hygienik si hodil ze všech tělních tekutin na podlaze mašlí.

Porno tradice pokračovala s každým dalším dílem. Ten první byl však upřednostňován ještě dlouho potom. To se pořádně zlomilo až s nástupem čtvrtého dílu. Velkou měrou za to vděčíme dvěma modderům.