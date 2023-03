Skyrim je už dávno v důchodu, stahování modifikací přesto láme rekordy

Server Nexus Mods eviduje z přelomu roku rekordní počty stažení modifikací do Skyrimu, potažmo jeho o něco mladší Special Edition. Stránky například za leden 2023 evidují 113 milionů stažení různých modifikací do hry, což je dosavadní rekord. V lednu 2022 to bylo „jen“ 57 milionů stažení, v lednu 2021 pak 29 milionů stažení. I za letošní (kalendářně krátký měsíc) únor je to velice vysoké číslo: 89 milionů stažení.

Lidé mají zkrátka i přes dlouhý věk hry Skyrim opravdu rádi. Za tu dobu, co je na světě, ji většina fanoušků zjevně už alespoň jednou dohrála, a proto se nyní pídí po způsobech, jak si opakované hraní vylepšit, upravit nebo kompletně změnit. V redakci máme také Skyrim stále nainstalovaný, ovšem hlavně kvůli kompletní konverzi populární modifikace Enderal.

Proč pořád roste popularita tohoto výjimečného RPG, není tak těžké odhadnout. Příznivci série si jednak zkracují čekání na již dlouho oznámený šestý díl, ale zároveň na tom může mít podíl i blížící se vydání sci-fi hry Starfield, která je rovněž od autorů z Bethesdy. Moddeři se možná připravují na to, že po vydání Starfieldu budou pracovat zase na něčem novém, a proto si ještě užívají Skyrim, dokud to jde.

Do speciální edice Skyrimu si aktuálně můžete stáhnout jen ze serveru Nexus Mods okolo 60 tisíc modifikací. Kvalita se samozřejmě různí, od propracovaných děl, které hru přestaví do úplně jiné podoby, po až triviální kosmetické úpravy a samozřejmě také celkem populární herní erotiku.

Není koneckonců žádným tajemstvím, že právě Skyrim je mezi RPG tituly prakticky tím hlavním zdrojem fantazie pro všechny tvůrce amatérských virtuálních nahotinek i poměrně komplexních erotických scénářů. Poměřovat se, co do explicitního obsahu, může hravě i s takovými velikány, jako jsou třeba The Sims.

I nyní je mezi právě populárními modifikacemi na Nexus Mods jasně patrný trend, co se nejvíc mezi hráči stahuje. Kdybyste to náhodou neviděli, naše galerie vám napoví.