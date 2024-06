Herní krásky, které berou dech. A jeden krasavec k tomu

Zaklínač a jeho svět

Můžeme se tvářit, že jde v první řadě o charakter, ale všichni víme, že přitažlivý vzhled prodává. A toho jsou si vědomi i tvůrci videoher, kteří často dělají z digitálních postav extrémně svůdné jedince. Je jedno, že v reálu by jejich proporce v tom lepším případě znamenaly skoliózu páteře, v tom horším neschopnost udělat pár kroků bez toho, že by daná vyvinutá slečna nepřepadla dopředu, hlavní je, že hráči slintají víc než teenager, který poprvé „omylem“ zabrousil na mládeži nepřístupnou stránku.

I my se přiznáme k tomu, že některé postavy spouštějí v našich tělech pochody, o kterých jsme mysleli, že už jich nejsme schopni. Tady jsou naše idoly.

Když jste horňák

Sorceress z Dragon’s Crown Sorceress z Dragon’s Crown

Chcete mít opravdu opravdu opravdu sexy postavu? Prvním krokem je přifouknout hrudní oblast. A někdy se v tomto ohledu herní vývojáři skutečně vyřádí a určité ženské postavy působí, jako by jim někdo do podprsenky nacpal basketbalové míče.

Ve videohrách je k nalezení nespočet slečen a dam pro takzvané horňáky a samozřejmě není v našich silách (i když by to bylo zajímavé) přeměřovat jim obvod hrudníků, ale pokud bychom si měli tipnout, které z postav jsou nejvyvinutější v horní části těla, určitě by přišla řeč na Sorceress z Dragon’s Crown.

Tvůrci nenechali nic náhodě. Nadělili jí dlouhé rudé vlasy jako z reklamy na šampon, dokonalý obličej, nohy baletky, pas útlejší než naše stehno, ale tušíme, že váš zrak v první řadě zaujme hlavně a především její hrudník.

Ano, je tak velký, že je to až groteskní a Sorceress vypadá jako rádoby influencerky na sociálních sítích, které si nechaly voperovat tolik silikonu, že tím spotřebovaly jeho zásoby pro zbytek světa na minimálně dva roky, ale v tomto případě pro některé lidi platí, že větší je lepší.

Upřímně, něco nám říká že podobný hrudník dokáže s gravitací bojovat jen s pomocí magie, což by odpovídalo, když jde o kouzelnici. Kromě toho, trošku se obáváme, že na první pohled hrudní oblast vypadá skvěle, ale během skotačení v ložnici může být pro partnera riziková (otřes mozku je v podstatě jistý).

Na přitažlivosti přidává Sorceress i to, že umí být někdy docela zlobivá a nevypočitatelná a není jí cizí ani flirtování.

Ovšem, není jen potěchou pro oko, hráči ji často označují za postavu, která sice na první pohled nemusí být ideální pro začátečníky. Ale je to omyl, jde o hrdinku, která je vhodná jak pro nezkušené jedince, tak pro ty, kteří už s hrou strávili hromadu času.