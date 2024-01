Ani ne po půl roce je už Starfield jednou z nejvíc modifikovaných her vůbec

Občas se v nadsázce říká, že hry od Bethesdy vlastně vycházejí jako jakési placené betaverze, které si musí fanoušci dodělat sami. A vypadá to, že ani loňský Starfield nebude výjimkou.

Plný potenciál Starfieldu se otevře až díky modifikacím. Stejně jako tomu bylo u předchozích her od Bethesdy.

Co se bugů a chyb týče, dali si tentokrát vývojáři pozor (viz náš článek), jinak ale hra v mnoha ohledech připomíná spíš jen torzo, které ani zdaleka nevyužívá obrovský a do detailů propracovaný svět. Ale naštěstí není všem dnům konec.

Vývojáři ještě ani nevypustili do světa oficiální softwarové nástroje, které šikovným lidem dovolují upravit si hru podle svého vkusu, už teď jsou ale k dispozici tisíce různých modifikací. Ty hru vylepšují prakticky v každé oblasti. Nejvíc jsou v kurzu úpravy uživatelského interfacu, které zásadně zpříjemňují ty desítky až stovky hodin, co v jejím vesmíru strávíte. Populární jsou však i nejrůznější grafická nebo optimalizační vylepšení (výběr těch nejdůležitějších najdete v našem článku).

Erotické modifikace hry Starfield jsou zatím dost vlažné. Ale nebojte, ono to přijde.

Na populárním portálu Nexus Mods je jich v tuto chvíli k dispozici už téměř sedm tisíc, což Starfield staví na jedenácté místo, co se počtu modifikací týče. A to vyšel teprve loni v září. Mimochodem, prvních šest pozic v žebříčku patří RPG hrám od Bethesdy, v čele je samozřejmě kultovní Skyrim (o jeho bohaté moderské scéně jsme psali tady).

Aktivovala se samozřejmě už i komunita kolem stránky LoversLab, která se zabývá tvorbou erotických modifikací. První nahotinky už jsou ke stáhnutí, ovšem rozlet v této oblasti zatím brzdí technologická omezení. Až se je však povede překonat, budou se dít velké věci – jak už dokázaly v minulosti Skyrim nebo třeba The Sims, neexistuje žádná úchylka, která by byla moderům cizí.