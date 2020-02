I po více než osmi letech od vydání je Skyrim králem erotických modifikací

K dokonalosti má sice daleko, přesto je RPG The Elder Scrolls: Skyrim (naše recenze) bezpochyby jednou z nejdůležitějších her poslední dekády. Na rozdíl od ostatních hitů roku 2011 (Dark Souls, Zaklínač 2, Batman) se zatím nedočkalo pokračování, přesto na něj hráči nezapomněli a spousta z nich u něj tráví čas dodnes. Jednak proto, že ho Bethesda vydává v různých verzích stále dokola, především je to však kvůli komunitě, která se kolem této legendy postupně utvořila.

Erotické mody do hry Skyrim jsou daleko sofistikovanější než jen prosté nahaté textury.

Přestože Skyrim vyšel plný chyb a nedodělků, díky snadno dostupným nástrojům pro modování z něj šikovní amatéři ve svém volném čase vybrousili opravdový diamant. Po zkušenostech s podobně rozbitým Falloutem 4 se nabízí myšlenka, že to Bethesda dělá úmyslně a na fanoušky, kteří odbytou práci vývojářů nezištně opraví, vyloženě spoléhá.

Buď jak buď, moderské komunita ve Skyrimu odvedla fantastickou práci, a pokud po instalaci věnujete pár desítek minut neoficiálnímu „záplatování“, budete mít hru hezčí, lépe vyváženou a komplexnější. Anebo alespoň hanbatější.

Ano, někdo opravdu tráví svůj volný čas detailním modelováním koňského konečníku.

Tvůrci modifikací šli tak daleko, že prakticky přepsali samotný engine, a tak mají v rukou daleko silnější nástroje než v době vzniku sami vývojáři. Díky tomu mohl vzniknout i framework s výmluvným názvem Sex Lab umožňující vytvořit prakticky každou myslitelnou scénu. A i většinu těch nemyslitelných. Vás by snad napadlo, jak vypadá, když kopuluje vlkodlak s drakem?



Neexistuje úchylka, kterou by moddeři ignorovali.

Většina erotických modů je však daleko přízemnější. Na stránce Lovers Lab, která je všechny sdružuje, je například nejpopulárnější ten s názvem Schlongs of Skyrim, což není nic jiného než extrémně podrobný editor penisů.

Erotické modifikace nejsou jen explicitně vizuální pornografie, mohou být i mnohem sofistikovanější. Umožní lidem prožít si vysněné scénáře přesně ve smyslu RPG her. Například díky Hedonism můžete ve Skyrimu rozjet kariéru prostituta(ky) včetně odpovídajících questů. Mod Defeat názorně ukazuje, že i ve videohře může nastat horší scénář než smrt. V závislosti na okolnostech vás přemožitel může například znásilnit nebo prodat do sexuálního otroctví. Autoři brali v potaz i takové detaily, jako je míra přitažlivosti vašeho oblečení, přítomnost svědků či následné psychické trauma. Instalace Devious Devices umožní vyzkoušet si BDSM nástroje, o kterých jste do té doby s největší pravděpodobností nikdy neslyšeli.

Přestože vše probíhá na amatérské bázi, neznamená to, že by sami tvůrci modů nebyli za svoji aktivitu odměněni. Naopak, tvůrci těch nejlepších si díky stránkám jako je Patreon přijdou na slušné peníze a bez přehánění se tím mohou živit.

A jak se na to kouká Bethesda? „Modifikace nabízené přes neoficiální stránky nijak neřešíme,“ odpověděli před třemi lety redaktorovi PC Gameru, když se jich ptal, zda-li společnosti nevadí, že z jejich hry lze snadno udělat třeba simulátor znásilňování dětí.

Ostatně ani kdyby chtěli, nic by s tím dělat nemohli. Dokud je internet svobodný, tak maximálně mohou apelovat na samotné hráče. Jak se však přesvědčili slavní vývojáři Ken Levine (Bioshock) nebo Naoki Jošida (Final Fantasy), není to nic platné, (ne)popularita Todda Howarda by naopak jen příliv erotických modů po takovém prohlášení přiživila.

Skyrim ke dnešnímu dni prodal přes 30 milionů kopií, a tak autoři nemají důvod cokoliv měnit. Je jasné, že chystaný The Elder Scrolls VI neuspokojí jen touhu po epických dobrodružstvích, ale u mnoha jedinců i daleko přízemnější pudy.