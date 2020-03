Násilí nevadí, sex stále ano. Hot Coffee se vrátilo a tvůrcům se to nelíbí

Přestože se prodávají po desítkách milionů kusů, mají hry od společnosti Rockstar daleko k ordinérnímu mainstreamu. Místo hrdinů bez bázně a hany v nich vystupují jen zločinci (Grand Theft Auto), školní rváči (Bully) nebo psychopatičtí vrahové (Manhunt). V jejich otevřených světech můžete dělat prakticky vše, co se vám zlíbí. Přejíždět školní výlety, mlátit ženy nebo třeba zabíjet vzácná chráněná zvířata. Inu proč ne, hry jsou jasně opatřeny varováním, že nepatří do rukou dětem.

Dosah kauzy Hot Coffee daleko přesáhl herní prostředí.

Když ovšem dojde na lechtivější témata, jsou z drsňáků v Rockstaru najednou spíše zastydlí puberťáci. Zatímco v jedné misi vás nechají mučit zajatce elektrickým proudem a pomocí analogových páček mu vytrhávat zuby, sexuální scény řeší zpravidla pomocí zatmívačky a funících zvuků.

Že je v západní kultuře zobrazení násilí přijímáno tolerantněji než sexuální aktivity, už jsme si zvykli. Bohužel, jak v roce 2004 ukázala slavná kauza Hot Coffee, jen tak se na tom nic nezmění. Ne že by erotická hra vyjít nemohla, nešlo by ji ovšem prodávat běžnými distribučními cestami.

O co tehdy šlo? Díky šikovným modderům ihned po vydání San Andreas na světlo světa vyplavala utajená minihra, během níž mohl hlavní hrdina souložit. Šlo o poměrně graficky explicitní scény, které se ovládaly pomocí mačkání odpovídajících tlačítek vyskakujících na obrazovce.

Přepadení banky vyvolává menší kontroverze než sexuální scéna.

Komukoliv, komu už vyrašilo pubické ochlupení, to muselo přijít trapné, nakonec se z toho stala jedna z největších kauz herního průmyslu. Ukázalo se totiž, že tento pubertální vtípek mají na svědomí přímo lidé z Rockstaru, a to dokonce na příkaz zakladatele studia Sama Housera, moddeři ho pouze vytáhli na světlo. Na poslední chvíli totiž bylo rozhodnuto, že provokovat ratingové agentury by se studio mohlo finančně vymstít. Jelikož už se však nestíhalo odstranit tyto animace přímo z kódu hry, byly jen schovány ve zdrojových souborech i v konzolových verzích. Průšvih byl na střeše.

Samozvaní bojovníci za morálku s radostí natáhli obviňující prst směrem k tvůrcům videoher a zděšení rodiče začali sepisovat žaloby, do věci se dokonce vložila i tehdejší senátorka Hillary Clintonová. Sam Houser musel svoji společnost obhajovat před speciální komisí, v některých zemích bylo San Andreas zakázané a Take 2 kvůli kauze přišla o miliony dolarů.

Hot Coffee v Red Dead Redmption 2 paradoxně žádnou nahotu neobsahuje.

Přesto herní scénu překvapilo, jak razantně tato kontroverzní společnost zasáhla proti tvůrcům nedávno vydaného Hot Coffee modu v Red Dead Redemption 2. Ten má s tím původním společný jen název a hlavní myšlenku a a její provedení stojí na jiných principech. Jeho tvůrci sice také použili již hotové modely a zvuky, ovšem umístili je do zcela jiného kontextu, než bylo plánováno. Výsledek působí spíše směšně než eroticky. I přesto Rockstar jeho autory donutil pod pohrůžkou žaloby mod okamžitě stáhnout. Ti jim samozřejmě vyhověli, kdo by se chtěl pouštět do právní bitvy s jednou z nejbohatších firem v průmyslu?

Příznivci virtuálních čuňačinek si tak i do budoucna budou muset vystačit především se Sims a Skyrim, jejichž erotická modderská scéna je opravdu bohatá (viz náš článek).