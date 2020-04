House Party je erotická hra, za kterou se nemusíme stydět

Přestože toho mají videohry a pornografie mnohé společné (viz náš starší článek), je „adult“ kategorie na Steamu až překvapivě prázdná. Pokud vás neberou japonské hentai malůvky školaček, můžete sáhnout maximálně po trapných pseudokomediích ve stylu posledního Larryho.

Server Rock, Paper, Shotgun zvolil House Party jako nejhorší hru roku 2017. Je prý mysogynní.

Nezávislá hra House Party určitě není spasitelem žánru, vlastně je v mnoha ohledech vyloženě mizerná. Ukazuje však směr, kterým by se mohly erotické hry v budoucnosti vyvíjet. Jen by to chtělo, aby to toho někdo nasypal více peněz, než si může malé nezávislé studio Eck! dovolit. Jak dokazuje více než půl milionu prodaných kopií a velmi pozitivní hodnocení na Steamu, zájem o interaktivní nahotinky tu rozhodně je.

Příběh House Party je prostý. Vtělíte se do mladého muže, který se shodou okolností ocitnul na oslavě, kde téměř nikoho nezná. Na večírku je však spousta mladých slečen, které se můžete pokusit svést a v případě úspěchu s nimi mít hodně explicitní sex.

Hra je stále v předběžném přístupu a podobné chyby jsou tu běžné.

Dovést svádění do „vítězného konce“ však není vůbec snadné. Jak napsal jeden z recenzujících na Steamu – sbalit někoho v téhle hře je těžší než přijít o panictví ve skutečném světě.

Navzdory pohledu z vlastních očí jde o klasickou adventuru, kde se děj posouvá především díky rozhovorům. Hra se nebere moc vážně, což ovšem neznamená, že by byla nějak extra vtipná. Kromě toho musíte ještě řešit některé ne příliš logické hádanky. Jak už to tak bývá, je složité poznat, co po vás autoři chtějí, a tak se zde postupuje jen metodou pokus, omyl. Kromě sbírání předmětů a jejich používání na správných místech tu ještě můžete kdykoli vytáhnout penis. K čemu je to dobré, ovšem netuším.

I po třech letech je hra stále v režimu předběžného přístupu, autoři do ní ustále přidávají nové postavy s vlastními příběhy. A právě v tom spatřuji největší sílu House Party. Všechny banální rozhovory nebo mizerné hádanky jde poměrně snadno nahradit lepšími a udělat si v kulisách hry vlastní příběh. Ano, pokud jste šikovní a máte spoustu volného času, modderská komunita u klasických „velikých“ her nabízí nesrovnatelně více možností. Ne každý ovšem chce strávit hodiny instalováním potřebných assetů, o řešení mnoha technických problémů ani nemluvě. Oproti tomu House Party samotná má od začátku integrovaný snadný nástroj pro sdílení uživatelských scénářů.

Co vylepšení rozhodně nepotřebuje, je zpracování intimních scén. Tady se autoři docela vyřádili, rozhodně nejde jen o pasivní filmovou sekvenci, jak známe z většiny konkurenčních titulů. Po aplikaci oficiálního patche, který odstraňuje cenzuru, jde o regulérní pornografii.

House Party je v tuto chvíli stále jen průměrnou adventurou, na jejímž konci vás čeká dlouhá sexuální scéna s počítačem generovanou 3D postavičkou. Není to moc, ale ze všech těch pokusů o erotické hry, které jsem v posledních letech viděl, mi bylo při jejím hraní nejméně trapně.

Spíše než pro samotnou kampaň může být jednou hra slavná jako platforma pro snadné sdílení erotických příběhů. Pokud se tedy konečně nenajde odvážlivec, který do tohoto opovrhovaného žánru nenalije pořádný balík peněz.