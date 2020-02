Vývojář prosí, aby lidé do jeho hry nepřidávali nahotinky

Internetové pravidlo číslo 34 říká, že pokud něco existuje, tak je o tom i porno. A pokud náhodou ne, je jen otázkou času, než se objeví. Japonská online hra Final Fantasy XIV samozřejmě není výjimkou. Přestože se její tvůrci snaží udržet věkový rating v kategorii T, šikovní hráči si našli cestu, jak si do ní nahotinky přidat.

Teoreticky by to až takový problém nebyl, svlečené postavy totiž vidí pouze ten, kdo si samotný mod nainstaluje. Jenže lidé se bohužel nespokojí s tím využívat mod jen pro svou potřebu, ale chtějí se s výsledky své práce pochlubit i před podobně naladěnou komunitou. A tady může pro poskytovatele hry vzniknout velký problém.



Některé výtvory jsou totiž tak odvážné, že kdyby doputovaly do špatných rukou, mohly by přitáhnout nechtěnou pozornost. Jak už je v japonské kultuře zvykem, spousta postav vypadá, jako by byla ještě školou povinná. A to je hodně tenký led. Přeci jen v některých zemích už byly hry zakázané i za méně než „glorifikaci pedofilie“.



Producent Naoki „Yoshi-P“ Jošida tak ve svém pravidelném vývojářském deníčku poprosil komunitu, aby se tvorbě modů, a těch hambatých obzvlášť, úplně vyhnula.

Ostatně není to poprvé, co vývojáři série Final Fantasy vyjádřili nelibost nad tímto fenoménem. Ředitel vývoje zatím posledního patnáctého dílu Hadžime Tabata hráče dopředu varoval, že pokud budou dělat z jeho díla porno, úplně jejich tvorbu zablokuje (psali jsme tady).