Starfield je tak odladěný, až se lidem stýská po tradičních bugách od Bethesdy

Společnost Bethesda se proslavila svými obrovskými RPG hrami ve fantaskních otevřených světech, v kterých si mohou hráči dělat, co se jim zlíbí.

Ani Starfield se zcela nevyhnul bugům, je jich ovšem mnohem méně, než bylo u her od Bethesdy zvykem. Chybějící hlava proto nikoho nevykolejí.

Tento svobodomyslný přístup má ovšem drobnou nevýhodu v tom, že všechny ty komplexní mechaniky, simulující uvěřitelné fungování okolí, spolu navzájem nahodile interagují, a tak se všechny jejich hry prakticky nedaly pořádně otestovat. Mnozí hráči tak raději s nákupem očekávané novinky několik měsíců otáleli, než vývojáři zvládli zalepit alespoň ty nejhorší průšvihy nalezené komunitou.

Například hry Skyrim nebo Fallout 4 vyšly v takovém stavu, že si z toho lidé dodnes dělají legraci, dalo se tedy předpokládat, že letošní Starfield na tom bude v tomto ohledu podobně.

A on překvapivě nebyl. Viceprezident Bethesdy Peter Hines se nechal slyšet, že testováním hry byl zaúkolován téměř každý zaměstnanec QA oddělení v Microsoftu a na výsledku je to vidět. Vypadá to jako ideální situace, ovšem ne každý z toho má radost.

Vznášející se postavy? Proč ne, vždyť je to sci-fi.

Z námi plánovaného článku o nejvtipnějších chybách ve Starfieldu jsme nakonec museli ustoupit, jednoduše jsme nedokázali najít dostatek zdrojového materiálu. Ed Smith z magazínu PCGamesN pak na rovinu přiznal, že se mu po tradičních „bethesďáckých“ bugách stýská, podle něj totiž byly nezbytným doprovodným efektem toho, že se vývojáři dříve snažili přijít s něčím novým a dosud neviděným. „Nahrazení kazového, ale výjimečného něčím funkčním, ovšem nevýrazným“ se podle něj podepsalo na celkové „mělkosti“ hry.

Podobně na to koukají například i redaktoři populárního youtubového kanálu Writing on Games, kteří dávají Starfield do kontextu například s punkovou hudbou. Jinak řečeno, Bethesda vyměnila syrovost a autenticitu za povrchní dokonalost. Ne, nikdo samozřejmě neříká, že s víc bugy by byl Starfield lepší hrou, ale jen to, že vývojáři hráli zbytečně na jistotu a vytvořili odladěný, ovšem ve výsledku nepříliš podnětný komerční produkt. A to, na rozdíl od technických problémů, už bohužel žádný opravný patch do budoucna nevyřeší.

Fallout 76 to byla jiná káva, tam byl zabugovaný i doprovodný merchandise. Například sběratelská helma zevnitř plesnivěla.

Ostatně, že se s bugy dá užít spoustu legrace, ví i sám Pete Hines, jeden z nich si prý tak oblíbil, že vývojářům zakázal ho opravit. „Na planetě Neon, která je celá pokrytá vodou, jsme měli chybu, kdy se žralok dokázal dostat do výtahu vedoucího na plovoucí město. Pak se na úrovni ulice otevřely dveře výtahu a žralok vyklouzl ven – všichni začali křičet a rozběhli se na všechny strany. Já to do něj peru ze všech zbraní, lidé křičí a stráže se sbíhají,“ líčil se smíchem reportérům z magazínu GamesIndustry, jak o možnost zažít podobnou událost nechtěl ochudit ani ostatní hráče.

Starfield je prostě jednou z těch her, které publikum polarizují. Nám se v naší recenzi líbil, najdou se však i přísnější hodnocení. Aktuálně má hra na Metacriticu od uživatelů hodnocení 6.7 bodů z deseti, na Steamu pak 73 % kladných recenzí, což není žádný zázrak, ale ani průšvih. Dá se navíc předpokládat, že situace se bude postupně vylepšovat s tím, jak budou přibývat uživatelské modifikace. Na ty nejlepší z dosud hotových se můžete podívat v našem přehledu.