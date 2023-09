Youtuberka zjistila, kolik brambor umí Starfield zobrazit, než hra spadne

I když aktuální hit Starfield není tou nejlepší hrou všech dob, jak mnozí hráči doufali (viz naše recenze), každý musí uznat, že se Toddu Howardovi a jeho týmu podařilo dosáhnout fascinujícího technologického mezníku.

Ve Starfieldu můžete prozkoumávat obrovský vesmír, někteří lidé si ale raději hrají s bramborami.

Gigantický vesmír hry obsahuje na tisíc planet, na každé z nich lze kdekoliv přistát a pustit se do průzkumu. Pokud se vám nechce plnit dějovou linku, můžete se trhnout a stovky i tisíce hodin se jen tak toulat vesmírem, na každém místě uvidíte něco, co jste ještě neviděli.

Hráči si na tomto gigantickém virtuálním pískovišti našli nepravděpodobnou zábavu – hrají si s bramborami. Použitý Creation Engine 2 totiž dokáže realisticky vypočítat chování i těch nejmenších objektů a to v obrovském množství, což vede hráče k experimentování.

Takovéto množství brambor už Starfield neustál.

Před dvěma týdny na sociálních sítích kolovalo video, ve kterém jistý Moozipan zkoušel, co se stane, když naplní místnost bramborami a otevře dveře. Výsledkem bylo působivé video, které udivuje i ty, co žádnou videohru nikdy nehráli (psali jsme tady).

Po jeho zhlédnutí se vývojářka a youtuberka Alanah Pearcová, známá pod přezdívkou Charalanahzard, rozhodla vyzkoušet, kolik takových brambor dokáže engine hry, potažmo její domácí počítač, vůbec zobrazit.

Přes příkazovou konzoli jich nejdříve vytvořila sto, což se podle očekávání na chodu hry nijak neprojevilo. Větší problém nepředstavovalo ani tisíc brambor a tak notně přitopila pod kotlem a vygenerovali jich deset tisíc. Starfield se na chvilku zasekl, ale o pár sekund později už se mohla kochat pohledem na deset tisíc brambor vyrovnaných do úhledných řádků.

Mimo hraní si s bramborami Alanah Pearcová pomohla na svět třeba loňské hře roku God of War: Ragnarok.

O dalších deset tisíc brambor později už bylo patrné, že počítač dostává pořádnou čočku. Snímkování se propadlo do jednociferných hodnot, přesto hra vydržela. Alanah proto snížila všechny grafické detaily na minimum a přidala další „erteple.“ Někde kolem hodnoty 50 tisíc už v celém domě nebylo vidět podlahu, a streamerka se musela doslova brodit bramborovým mořem. Hra ovšem stále zvládla počítat fyziku každé jednotlivé hlízy, a realisticky ji posunout správným směrem!

Další nášup už byl ovšem tím posledním, při přidání dalších padesáti tisíc brambor se hra konečně odporoučela do věčných lovišť a spadla na plochu. Na silnější grafické kartě, než byla její GeForce 3080, by engine možná zvládl i takové množství.

Což mě přivádí k myšlence, že bychom ze starfieldských brambor mohli udělat univerzální jednotku pro měření výpočetního výkonu herních počítačů, podobně, jako je to třeba u automobilů a koňských sil. Nebylo by jednodušší, místo porovnávání komplikovaných hardwarových tabulek stanovit, že na plné detaily ve 4K rozlišení potřebuje nějaká hra dejme tomu 43 tisíc SF? Ok, vyprovodím se sám.