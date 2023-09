Celonoční hraní Starfieldu zachránilo život mé rodiny, tvrdí fanoušek

Vymodlené RPG Starfield je konečně mezi námi (viz naše recenze) a někteří hráči se do něj přes víkend tak hluboce ponořili, že kvůli tomu zanedbávají spánek. Většina z vás asi ví, že se taková činnost nesetkává u rodinných příslušníků s přílišným pochopením, manželka Američana, který na sociální síť Reddit vystupuje pod přezdívkou Tidyckilla, ale nyní nejspíše jeho koníček bude už navždy tolerovat bez jedovatých poznámek. Právě díky němu je dnes prý stále mezi živými.

„V noci 31. srpna (datum vydání hry v USA – pozn. red.) jsem se rozhodl zůstat vzhůru a hrát co nejdéle, abych si užil nový vesmír. Ve 2:26 ráno jsem při hraní uslyšel výbuch z bytu sousedů v přízemí. Pozastavil jsem tedy hru, abych se podíval, co se děje a když jsem otevřel dveře, uviděl jsem plameny stoupající po schodišti do našeho bytu.“

Následky požáru v americké Kalifornii. Obyvatel horního bytu přežil prý jen díky tomu, že hrál hluboko do noci videohru Starfield.

„Okamžitě jsem sebral svou ženu a kočku a odvedl nás do bezpečí jen s drobnými popáleninami. Kdybych nebyl vzhůru a nehrál Starfield, spal bych a všichni bychom se nadýchali kouře a zemřeli. Chtěl bych této hře poděkovat za to, že mě a mou rodinu zachránila před strašlivým osudem.“ Tak popsal Tidyckilla svůj děsivý zážitek a ještě přidal fotku hořícího domu a následků. Manželé aktuálně bydlí v hotelu, a dokonce i xbox s rozehranou hrou se naštěstí podařilo zachránit.“

Co bylo přesnou příčinou požáru neví, ale prý pod ním žila kuřačka připojená na dýchací přístroj, takže patrně jedna s lahví s tlakovým kyslíkem vybuchla. Sousedka tragédii bohužel nepřežila.

Noční hraní je poměrně časté, ostatně kdy má pracující člověk jindy čas na sezení před obrazovkou, pokud nechce zanedbávat své blízké? Tidyckilla měl štěstí v tom, že hrál spíše poklidnou hru, ve které jsou akční scény poměrně řídké. Při hraní Call of Duty nebo jiné střílečky by explozi asi přeslechl, nota bene když by měl na hlavě sluchátka pro komunikaci se spoluhráči.