RPG byly populární ještě před samotným příchodem počítačových her, jen se tehdy hrály s pomocí kostky, papíru a bohaté představivosti. Ostatně mnoho z dodnes slavných značek funguje na původních pravidlech. Co se grafiky a hráčských možností týče, byly tehdejší hry oproti těm dnešním daleko skromnější, přesto jsme v nich strávili spousty hodin. Měli jste to také tak? Pro zkušené hráče bude tento kvíz jednoduchý, mladší generace však budou nejspíše tápat.