KVÍZ: Všichni milují kočky. Ale kdo pozná ty nejslavnější z videoher?

O propagaci psů ve hrách se už několik let snaží twitterový kanál Can You Pet the Dog? (viz náš článek), virtuálním kočkám ovšem podobná péče chybí. Přitom jak dokázal loňský hit Stray, který to nakonec překvapivě dotáhl až k nominaci na hlavního herního Oscara, zájem o ně je možná ještě větší. Ostatně kvůli sdílení kočičích fotek přeci internet vznikl.

Všeobecné lásky k roztomilým chlupatým zvířátkům jsme se rozhodli bezskrupulózně využít a pomocí naší „kolegyně“ Lilly lákáme na dnešní videoherní kvíz, ve kterém pokládáme rovnou 23 otázek. Jestli v něm nebudete příliš úspěšní, nemusíte truchlit. Když nic jiného, tak vás alespoň obrázky krásných kočiček pohladí na duši.