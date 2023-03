KVÍZ: Kolik si z toho pamatujete ze skvělého seriálu The Last of Us?

Minimálně, co se hraných počinů týče, je The Last of Us nejlepší seriálovou adaptací videohry vůbec. Díky emocionální hloubce předlohy a skvělé práci filmařů, kteří k ní netrpěli přehnanou úctou, tak konečně široké publikum dostalo možnost poznat to, co hráči už vědí dávno – že příběh Joela a Ellie umí vzít „za srdíčko.“

Následující kvíz se věnuje převážně seriálu, a ne hře, i tak je ovšem docela těžký. Pokud nebudete vědět odpovědi, nemusíte smutnit, důležité je, že jste si to užili.

VAROVÁNÍ

Kvíz doporučujeme absolvovat až po dokoukání seriálu, jinak budete vystaveni mnoha spoilerům.