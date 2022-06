KVÍZ: Politici ve hrách jsou často zlí a zkorumpovaní. Kolik jich poznáte?

Korupční skandál, který zasahuje až do nejvyšších pater naší politické scény, nelze ignorovat, a tak jsme se v redakci rozhodli se na něm trochu přiživit. Projeli jsme archivy a vybrali dvacítku virtuálních politiků z našich oblíbených her. A asi vás nepřekvapí, že většina z nich neplatí zrovna za morální majáky. Jako by možnost ovládat životy řadových lidí lákala hlavně psychopaty a šílence, že? A pak, že jsou hry úplně odtržené od reality...