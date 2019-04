Začalo to jako vtip, teď kanál o hlazení psů mění počítačové hry

Z možnosti pohladit ve hře psa je najednou tak zásadní věc, že ji nemůže ignorovat ani nejpopulárnější titul dneška Fortnite (byť je v něm nově implementovaná možnost hlazení hodně odbytá).



New: Following an update, you can now pet the dog in Fortnite pic.twitter.com/U1nkfHIHSr — Can You Pet the Dog? (@CanYouPetTheDog) 17. dubna 2019

Kdo za @CanYouPetTheDog stojí a jak vážně to myslí, není známo, každopádně svoji práci odvádí na výbornou. Věnuje se jak velkým hrám typu Far Cry: Primal (ano, je v něm možné hladit psa) nebo Shadow of the Colossus (ne, není v něm možné hladit psa), ale i drobným nezávislým titulům.

Kanál sledují i mnozí vývojáři, což vytváří kouzelné situace. Když se nedávno objevila informace, že v pixelartové střílečce Enter The Gungeon hladit psy nejde, zareagoval její autor Dave Crooks lakonickým „podržte mi pivo“ a během pár hodin hlazení do hry dopracoval.

Díky všeobecné oblibě kanálu jde pro vývojáře o skvělou reklamu zadarmo a tak jeho tvůrcům nadbíhají. Jako Night School Studio (skvělý Oxenfree) jejichž Afterparty sice ještě nevyšla, ale už teď víme, že tam psy hladit půjde.

Important update: you CAN pet the dog in Afterparty@CanYouPetTheDog pic.twitter.com/gmVoBdOmd0 — Afterparty (@AfterpartyGame) 11. dubna 2019

Ano, na jednu stranu je samozřejmě zarážející, kolik energie, která by se dala efektivněji využít jinde, je promrháno na takovou nepodstatnou zbytečnost. Je však nesmírně osvěžující vidět na sociálních sítích v souvislosti s hrami pro změnu také něco čistě pozitivního.

Přes všechny stížností na lootboxy, Epic Store, protipirátské ochrany, politickou korektnost a všechny další křivdy, které se věčně nespokojeným hráčům pořád dějí, se občas zapomíná, že hry jsou v první řadě o zábavě.