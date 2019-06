Psí mánie dorazila už i do stařičkého Doomu

Pomalu to spěje k tomu, že vedle tradičních aspektů jako je grafika, délka příběhové kampaně nebo atmosféra, budeme muset při hodnocení her brát v potaz i to, jak kvalitně se autorům podařilo zpracovat pejsky. Jak ukázala masová obliba twitterového kanálu Can You Pet the Dog? (psali jsme tady), lidé berou své virtuální čtyřnohé společníky stejně vážně jako ty opravdové.

Pejskové se koušou.

Žádný div, že si čeští Warhorse dali s výrobou slíbeného psího společníka do Kingdom Come tak načas. Nechtěli totiž dopadnout jako firma Konami, jejichž slavný JPEG dog za Ace Combat 7 je zdrojem vtípků dodnes (psali jsme tady).

S trochou nadsázky můžeme říct, že žádný vývojář, který chce dnes v těžké konkurenci uspět, si nemůže dovolit ve své hře psy zcela vynechat. Celá situace zašla tak daleko, že je lidé přidávají i do starších her, kdy vývojáři o psí horečce ještě neměli tušení. Loni jsme psali o člověku, který v klasickém Wolfensteinovi 3D nahradil střílení nácků hlazením pejsků, nyní něco podobného přišlo i do kultovního Dooma z roku 1993.

Jistý Officer D v modifikaci Doom Exp (stáhnout můžete tady) vytvořil psa poměrně sofistikovaně. Po sebrání odpovídajícího bonusu vás může psí miláček klidně doprovázet skrze celý level, lze ho posílat na nepřátele a samozřejmě i pohladit.

Pes v Doomovi slyší na příkazy sedni, lehni, dej pac a přines hlavu kakodémona.

Bohužel však může zemřít, a to dokonce i vaší zbraní, pokud si nedáte pozor. V citlivějších povahách takový nešťastný „friendly fire,“ může vzbudit trauma. Každopádně tato úprava rozhodně stojí za vyzkoušení i kvůli zajímavým RPG prvkům, kdy například za zabité nepřátele získáváte zkušenosti.



Seznam her, ve kterých pes dosud není, se naštěstí stále zmenšuje. Teď bychom prosili ještě Tetris.