Škodu jsem chtěl přidat už dlouho, říká autor kultovní série Gran Turismo

Série Gran Turismo vychází na playstationech už od roku 1997 a za tu dobu se etablovala jako jedna z nejrealističtějších závodních her vůbec. Zatím se dočkala šesti pokračování, několika samostatných odboček a filmové adaptace.

Škoda Vision GT je první zástupce domácí značky ve víc než čtvrtstoletí zavedené sérii her Gran Turismo.

Poslední díl, z roku 2022 (naše recenze), je virtuální oslavou automobilismu, kromě fascinující jízdního modelu, který bere v potaz i takové detaily jako třeba změnu proudění vzduchu v závislosti na náklonu auta při průjezdu zatáčkou, zaujal i obrovskou nabídkou obsahu. K dnešnímu dni už si v něm můžeme vyzkoušet přes čtyři stovky vozů nejrůznějších kategorií, od „hipícké“ dodávky VW až po nikdy nerealizované prototypy závodních speciálů. Každé auto má přitom jiné vlastnosti, které lze ještě dále upravovat pomocí tuningových nástrojů. Co víc, většina slavných značek má k dispozici i bohatou encyklopedii mapující její historii a portfolio vozů.

Přenést auto do hry nebylo nic jednoduchého a zabralo to osm měsíců práce.

Jedna věc však tuzemským závodníkům dlouho chyběla, a to automobily domácí značky Škoda. Po 27 letech existence značky Gran Turismo jsme se však nakonec přece jen dočkali, díky závodnímu konceptu Škoda Vision GT, který rozšířil tu nejprestižnější kategorii futuristických prototypů. Šlo o tak prestižní událost, že ji přijel do Prahy oslavit nejen šéf značky Škoda Klaus Zellmer, ale i duchovní otec Gran Turisma Kazunori Jamauči. Slavný vývojář přitom není jen teoretik, s opravdovým závoděním má bohaté zkušenosti, dvakrát například vyhrál 24 hodinový závod na Nürburgringu. V rámci akce si pak tento sympatický pán našel čas na krátký rozhovor.

Gran Turismo je natolik reálné, že jeho nejlepší hráči mohou soupeřit na okruzích i se skutečnými závodníky.

„Vždycky jsem to chtěl udělat, ale nikdy k tomu nebyla ta správná příležitost,“ odpověděl mi na otázku, proč jsme na první škodovku museli čekat tak dlouho. Ono totiž přidání dalšího modelu auta prý není tak jednoduché, jak by to z laického pohledu mohlo vypadat: „Když jsme dělali Gran Turismo 1 a 2, tak jeden designér zvládl vytvořit auto za jeden den, teď jedno auto zabere osm měsíců.“ Aspoň tak dlouho prý trvala příprava Vision GT.

Přidávání nových aut je totiž komplexní proces, který se musí řídit i jinými parametry, než jsou jen osobní preference. Jamauči by samozřejmě měl ve hře rád všechny ikonické vozy, co kdy brázdily silnice, ale nikoli na úkor kvality. A tak je vývojáři přidávají postupně, jedno auto po druhém. Pro většinu automobilek je naštěstí spolupráce s Gran Turismem otázkou prestiže a s tvůrci se rádi osobně setkávají, což celý proces značně urychluje.

Propagace přitom není to jediné, v čem hra automobilkám pomáhá. „Naše série už trvá 25 let a za tu dobu vyrostla spousta lidí, kteří se vše o autech naučili díky Gran Turismu, a ti lidé se teď sami stávají automobilovými designéry. Ze začátku jsem tak nepřemýšlel, ale v posledních letech to vídám stále častěji,“ potvrzuje zkušený vývojář, že hráči nežijí v bublině odstřiženi od skutečného světa.

Škoda Vison GT vychází ze závodního speciálu OHC Spider 60. let minulého století. Kazunori Jamauči si nenechal ujít příležitost a zasedl do jeho kokpitu.

Samotné metody digitalizace aut se pak liší případ od případu. Vývojáři většinou nedělají úplné novinky, ale modely, u nichž lze někde najít skutečný exemplář. Ideálně tak navštěvují třeba muzea, kde mají dostatek času na detailní sběr dat. V případech, jako je tento, kdy model existuje jen „na papíře“, pak vycházejí z konstrukčních výkresů.

A čím se Škoda Vision GT od ostatních aut své kategorie, kterých je ve hře už přes čtyřicet, liší nejvíc? „Vision auta jsou většinou velká, oproti tomu Škoda je velmi kompaktní. Má sedadlo jen pro jezdce, takže je to monopost, což z ní dělá unikát,“ ocenil Jamauči originalitu designérů.

Navzdory subtilním tvarům je ovšem ovládání vozu ve hře i tak náročné. Díky čtyřem elektromotorům o souhrnném výkonu 800 kW rychle dosahuje vysokých rychlostí, ovšem s brzděním je to o dost složitější. O tom se ostatně přesvědčilo i několik účastníků improvizovaného turnaje, kteří si udělali několik nedobrovolných výletů mimo trať.

Do filosofování nad tím, jestli jaká je budoucnost elektromobilů ve skutečných závodech se ovšem Jamauči příliš pouštět nechtěl: „Tím si fakt nejsem jistý, nemůžu predikovat budoucnost. Ale radši mám stále Formuli 1 než Formuli E. Myslím že elektromobily čeká ještě dlouhá cesta než se stanou plnohodnotnou součástí motosportu.“

Češi jsou na své škodovky velmi pyšní, jiné národy ovšem podle prý takové „autovlastenectví“ natolik nepěstují. Třeba v Japonsku nebo USA je podle něj automobilek tolik, že lidé mnohdy ani nevědí, odkud který vůz pochází. Výjimku tvoří snad jen Italové, kteří na své ikonické značky nedají dopustit.

A jestli spolupráce se Škodou bude pokračovat i v budoucnu a dočkáme se ještě nějakých další modelů, nebo šlo jen o jednorázovou spolupráci? „Pokud mají ještě nějaká skvěle vypadající auta, tak určitě ano. Musím si to ovšem ještě prostudovat,“ prozradil Jamauči diplomaticky. Podle toho, jak na místě obdivoval interiér vystaveného závodního speciálu OHC Spider z šedesátých let minulého století, kterým by Vision GT inspirován, jsme ale v tomto ohledu poměrně optimističtí.