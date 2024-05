Letošní díl Call of Duty bude návratem série Black Ops

Vydavatelství Activision-Blizzard sice nově patří Microsoftu, na každoročním vydávání střílečky Call of Duty to však nic nemění. Řeší se jen, kdy se celá série stane součástí předplatného Game Pass. Letošní díl bude už tím jednadvacátým, ponese zřejmě název Black Ops 6 a bude přímým pokračováním Call of Duty: Black Ops Cold War z roku 2020 (naše recenze).

Hra by měla dějově navazovat na Black Ops Cold War z roku 2020, jen zhruba o dekádu později.

Jestli máte v názvosloví série, číslování jednotlivých dílů a časové ose příběhu zmatek, tak nebojte, nejste v tom sami. Vypadá to však, že po sci-fi experimentech se série vrátí do 20. století, konkrétně do počátku 90. let, kdy probíhala válka v Perském zálivu.

Oznámení hry proběhlo netradičně v „papírových“ novinách sloganem „Pravda lže (Truth lies)“, nyní je už k dispozici i kryptická internetová stránka, kde můžeme vidět Braniborskou bránu, sochu Svobody nebo monument Mount Rushmore poničené vandaly. Bližší informace se pak dozvíme během prezentace Xbox Showcase naplánované na 6. června, kterou Microsoft pořádá místo účasti na zrušené výstavě E3. Majitelé playstationů se naštěstí nemusejí obávat, hra určitě vyjde i na jejich konzoli, a to patrně opět v říjnu, jako tomu bylo v předchozích letech.