Poslední překážka padla, největší obchod v dějinách her se může uskutečnit

Britský úřad pro ochranu hospodářské soutěže (CMA) původní návrh zablokoval z obavy, že Microsoft získá dominantní postavení v cloudovém hraní. Microsoft kvůli tomu prodal práva na streamování her Activision Blizzardu na příštích patnáct let Ubisoftu (víc jsme psali zde). Nový návrh regulátora obměkčil a obchod v září předběžně schválil. Nyní vydal finální verdikt.

„Na základě tohoto ústupku CMA souhlasil s tím, že se bude transakcí znovu zabývat, a v srpnu zahájil nové vyšetřování. Toto šetření bylo dnes ukončeno a CMA tuto zúženou transakci schválil,“ uvedl regulátor.

„Nová dohoda zabrání Microsoftu v zablokování konkurence v oblasti cloudových her, protože tento trh je na vzestupu, a zachová konkurenceschopné ceny a služby pro britské zákazníky cloudových her. Umožní společnosti Ubisoft nabízet obsah společnosti Activision v rámci jakéhokoli obchodního modelu. Pomůže také zajistit, aby poskytovatelé cloudových her mohli pro obsah společnosti Activision používat jiné operační systémy než Windows, což sníží náklady a zvýší efektivitu,“ domnívá se CMA.

Šéf Activision Blizzardu Bobby Kotick označil rozhodnutí úřadu za skvělou zprávu pro budoucnost společnosti. Dopisem také oslovil zaměstnance, kterým napsal: „Britský regulační úřad CMA dnes schválil naši transakci se společností Microsoft. Nyní máme všechna povolení regulačních orgánů potřebná k uzavření a těšíme se, že budeme moct přinášet radost a spojení ještě více hráčům po celém světě. Předseda naší správní rady Brian Kelly a já jsme na vás všechny a vaše úspěchy za posledních čtyřicet let nesmírně hrdí. Těšíme se na naši další společnou kapitolu se společností Microsoft a na nekonečné možnosti, které pro vás a pro naše hráče vytváří.“

Značky, které Microsoft získá.

Microsoft oznámil záměr získat Activision Blizzard v lednu 2022. Nákupem citelně rozšíří portfolio vlastních her a pomůže Xboxu postavit se na nohy – získá značky Call of Duty, Warcraft, Diablo, Starcraft, Overwatch či Candy Crush.

Akvizice má Microsoftu také pomoct prosadit se v mobilním segmentu. Activision už potvrdil, že hned po uzavřený transakce začne s týmem Xboxu řešit přidávání her do předplatného Game Pass. Je možné, že se vybraných starších her dočkají hráči ještě letos, na pravidelné bázi se ovšem počítá až s příštím rokem. Microsoft se ovšem musí řídit již dříve uzavřenými smlouvami, takže například nové díly Call of Duty se v Game Passu objeví nejdřív v roce 2025.