Největší obchod v herní historii, Microsoft kupuje Activision za 1,5 bilionu

Dlouhodobé problémy vydavatelství Activision Blizzard (viz náš článek) vyústily v nečekaný krok, který šokoval celý herní průmysl. Jednu z klíčových společností na trhu, pod níž patří značky jako Warcraft, Call of Duty nebo mobilní Candy Crush koupí Microsoft za astronomickou částku 68,7 miliardy dolarů, což je pro představu téměř desetkrát více, než stála v roce 2020 koupě celé Bethesdy.

Loňský díl Call of Duty se sice hitem nestal, přesto patří mezi nejvýdělečnější hry loňského roku.

„Tato akvizice urychlí růst herního byznysu společnosti Microsoft v oblasti mobilních zařízení, počítačů, konzolí a cloudu a poskytne stavební kameny pro metaverse,“ uvedl Microsoft v prohlášení.

Jestliže jsme při koupi Bethesdy napsali, že tato akvizice otřásla herním průmyslem, tak ta aktuální jej doslova obrátila vzhůru nohama.

Microsoft totiž do svého už tak bohatého portfolia získal podle čistých zisků šestou největší videoherní společnost světa. Větší jsou kromě čínských gigantů NetEase a Tencent už jen Nintendo a Sony, které disponují vlastními hardwarovými platformami, stejně jako Microsoft.

Dlouho se vědělo, že redmondský gigant je „na lovu“, ale že si troufne až na takové sousto zřejmě nečekal vůbec nikdo.

Do své struktury může Microsoft zařadit i všechny interní studia Activisionu, kam patří například Beenox, Demonware, Digital Legends, High Moon Studios, Infinity Ward, King, Major League Gaming, Radical Entertainment, Raven Software, Sledgehammer Games, Toys for Bob a Treyarch.

Vyjde očekávané Diablo IV i na playstationech? Není to vůbec jisté.

To by mohlo zcela změnit situaci na konzolovém trhu, kde zatím Microsoft hraje až druhé housle za Sony a jejím PlayStationem.

Sony vždy sázelo především na vysokorozpočtové exkluzivní hry, které na jiných platformách nenajdete. Pokud se Microsoft vydá stejnou cestou (a třeba chystané RPG Starfield od Bethesdy naznačuje, že vydá), tak by Sony přišlo o spoustu důležitých herních značek, vedle už zmíněných by to mohly být ještě například Diablo, Overwatch, Guitar Hero nebo třeba Crash Bandicoot.

Z celé transakce mají zřejmě největší radost fanoušci Blizzardu. Kdysi oblíbená firma totiž v posledních letech prožila neuvěřitelný kvalitativní propad. Dá se říct, že pod novým vedením to jednoduše nemůže být horší.

Předplatitelé služby Game Pass mohou očekávat rozšíření její nabídky.

O místo s největší pravděpodobností přijde šéf Activision Blizzardu Bobby Kotick, který se mohl chlubit titulem nejdéle sloužící šéf technologické společnosti, jejíž akcie jsou veřejně obchodovatelné. Kvůli jeho astronomickým odměnám a účasti na kauze sexuálního obtěžování zaměstnankyň Blizzardu byl dlouhodobě kritizován, svoji pozici si však dokázal udržet déle než 30 let (viz náš profilový článek).

Radovat se mohou především předplatitelé „herní půjčovny“ Game Pass, s pravděpodobností hraničící s jistotou se totiž její nabídka pořádně rozroste.

Jaké další dopady to bude mít na samotné hráče v tuto chvíli není jisté, gigantický obchod totiž všechny šokoval. Jisté však je, že rozvržení sil v herním průmyslu se zásadně změnilo.