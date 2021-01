Hodinu se nám smáli, vzpomínají lidé z Microsoftu na plán koupit Nintendo

V září loňského roku šokoval Microsoft herní svět, když odkoupil mamutí vydavatelství Bethesda za 170 miliard korun (psali jsme tady). Ve skutečnosti šlo jen o vyvrcholení dlouhodobé snahy spojit své síly se společnostmi, které mají v herním průmyslu větší zkušenosti než softwarový gigant.

Produkce Microsoftu a Nintenda toho dnes moc společného nemá.

V rozhovoru pro magazín Bloomberg zavzpomínal ředitel pro vztahy s třetími stranami (director of third-party relations) Kevin Bachus, že o něco podobného se snažili už v době projektování prvního Xboxu, který vyšel koncem roku 2001.

Tehdy měli zájem o koupi společností Electronic Ars, Square (dnes Square Enix) nebo Midway, náročná vyjednávání se nepodařilo dotáhnout do úspěšného konce. Nejhůře dopadla snaha odkoupit slavné japonské Nintendo jehož kořeny sahají až do roku 1889. „Steve (Balmer - pozn.red.) nás donutil setkat se s Nintendem a zjistit, jestli by vůbec zvažovali případný odkup. Málem se pos*ali smíchy. Představte si, že se vám někdo hodinu jenom směje, přesně tak tehdy jednání dopadlo,“ vybavil si zkušený businessman nepříjemné jednání i po více než dvaceti letech.

Inu z dnešního pohledu je to jedině dobře, místo jedné mamutí společnosti máme dvě, které nemusí po stránce hardwarové ani kreativní dělat žádné kompromisy.