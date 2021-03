Bloomberg: Nový Switch vyjde letos, bude mít lepší CPU, víc paměti a DLSS

Bloomberg už dříve přišel s tvrzením, že Samsung spustí začátkem června masovou výrobu sedmipalcových OLED panelů s rozlišením 720p. Do montoven by se dostaly zhruba v červenci.

Do tohoto narativu zapadají i další nové informace, o kterých píše Bloomberg. Nový model by měl podporovat technologii DLSS (Deep Learning Super Sampling) od Nvidie, která zvyšuje grafický výkon tím, že renderuje pomocí umělé inteligence. Výsledkem je lepší snímkování a ostrý obraz.

Zatímco v handheldu by zůstalo rozlišení stejné, což je více než rozumné, po připojení do doku bychom se mohli dočkat až 4K rozlišení. S novým čipsetem zřejmě dorazí také lepší procesor a více paměti.

Co se podpory DLSS týče, u her nefunguje automaticky. Je potřeba, aby vývojáři hry upravili. Podle zdrojů Bloombergu se vylepšené grafiky dočkají zejména připravované tituly.

Nový Switch by měl vyjít koncem letošního roku, což je nejdůležitější prodejní období, a s ním i nové hry. Příliš her naopak nemáme očekávat v druhé polovině roku do vydání nového modelu. Někteří analytici také očekávají, že u nového Switche nedokáže Nintendo udržet původní cenu 299 dolarů. Bloomberg se domnívá, že cena se zvedne až o sto dolarů.

Do oficiálního oznámení samozřejmě berte veškeré informace s rezervou.