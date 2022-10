Fronty na grafické karty jsou zpět. Překupníci opět zbystřili

Ve středu 12. října začal prodej nové série grafických karet Nvidia, respektive špičkového modelu RTX 4090. Po dvou letech trvajícího nedostatku série 3000 se na grafické karty opět stojí fronty (viz například fotka z kalifornského Tustinu), ovšem tentokrát je situace o dost jiná. Zatímco předchozí generaci ve velkém skupovali překupníci a těžaři kryptoměn, druhá jmenovaná kategorie už o novinky nestojí. Hráči mají tak o něco větší šanci, že čerstvý hardware seženou, byť se opět objevují i pokusy o přeprodej s přirážkou.

Situace z roku 2020 bohužel naučila výrobce čipů, tedy včetně Nvidie, jednu důležitou věc: lidé jsou kvůli nejmodernějšímu hardwaru schopní zaplatit opravdu šílené obnosy peněz. A tak zatímco se v posledních dvou letech přetahovali nedočkaví hráči s těžaři o karty střední třídy s klidně i dvojnásobnou přirážkou, obchodní oddělení si dělalo poznámky.

Aktuálně nejvyspělejší grafická karta RTX 4090 už přichází na trh s tím, že se o ni lidé zase budou prát, a proto se Nvidia v podstatě rovnou pokusila vyškrtnout překupníky a jejich marže si účtuje sama. Základní varianta přímo od Nvidie stojí těžko uvěřitelných 48 499 korun, a to nesmíme zapomínat na to, že drtivá většina modelů od partnerských značek si účtuje navíc za design, lepší chlazení, přetaktování jader a podobně. Ty se tak hravě přehoupnou přes hranici 50 tisíc korun.

Jenže opět se ukázalo, že se najde řada lidí, kterým opravdu nezáleží na penězích. Objevují se proto nabídky například na aukčním serveru eBay, kde můžete najít modely RTX 4090 za ceny přesahující hranici sedmdesáti tisíc korun. A lidé je kupují. Na českých internetových tržištích a bazarech se zatím kvůli slabé nabídce lokálních prodejců objevilo jen pár modelů této špičkové karty a přirážky nejsou tak výrazné.

Hraní na PC je tak pro „master race“ elitu opět naprosto bizarně drahá záležitost, a to vůbec nebereme v potaz ty, kteří nejnovější grafickou kartu potřebují kvůli práci (rendering grafiky, práce s videem a podobně). Samozřejmě se nabízí odpověď, že nyní jsou konečně sehnatelné aspoň karty předchozí, „prokleté“ série 3000, případně si lze počkat na levnější modely 4080. I v takovém případě však situace není optimální.

Zatímco dvojice modelů 4080 začíná na cenách 27 100 korun za 12GB variantu a 36 100 korun za 16GB verzi, ani dva roky staré modely se v mnoha případech nedostaly pod cenovou hranici, za kterou měly původně na trhu startovat. Máme tu tak v podstatě situaci, kdy předchozí generace zamrzla na místě, a místo aby ji novinky nahradily, zaujaly místo ve vyšších cenových kategoriích.

Ačkoli se už pár měsíců mluví o „GPU crashi“, tedy pádu trhu, samotná nabídka tomu moc nenasvědčuje. Aspoň tedy ta v českých e-shopech. A to je další problém. Zatímco na tuzemském trhu seženete nejlevnější model RTX 3080 za 20 tisíc korun (původní FE verze v roce 2020 přitom stála 18 999 korun), na americkém trhu jsou zcela běžné nabídky na RTX 3090 za stejnou cenu (byť bez daně) a RTX 3080 Ti, což je po stránce výkonu jen nepatrně slabší model, seženete pod 20 tisíc. A to už pro náročného hráče bohatě postačí.

Nvidia však zároveň ukázala, že „náročný hráč“ se dá rozdělit do víc kategorií. Ona dnes na kvalitní hraní všech moderních titulů vlastně postačí i „obyčejná“ RTX 3060, obzvlášť v případě, že máte monitor v rozlišení Full HD. Modely RTX 3080 a lepší pak už v podstatě dostačují na hraní i v nativním 4K a 60 FPS u většiny titulů, což se pořád bere jako optimální herní zážitek. Jenže když jde o FPS, tak už jsou nároky některých hráčů zase o kus dál. A v tomto ohledu se ukázal model RTX 4090 jako absolutní bestie.

Například Cyberpunk 2077 v nativním rozlišení 4K se zapnutým ray-tracingem funguje (podle testu Linus Tech Tips) s RTX 4090 na průměrných 97 FPS, zatímco nejlepší model minulé série, RTX 3090 Ti, to zvládal jen na chabých 25 FPS. Průměrné hodnoty v Shadow of the Tomb Raider ve 4K s ray-tracingem pak má model 4090 na 128 FPS, zatímco 3090 Ti jen na 70 FPS.

Situace v listopadu však může být úplně jiná. Jednak se očekává, jak na novinky Nvidie zareaguje konkurence od AMD, a také dorazí na trh modely RTX 4080 (12 a 16 GB verze), které nicméně už vzhledem ke svým cenám a poměru k výkonu tak lákavě nevypadají. RTX 4090 je v podstatě to hlavní eso v rukávu, které nyní Nvidia má, a je tak možné, že chvilkové šílenství ohledně nové herní bestie zase brzy opadne.