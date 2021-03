Bloomberg: Nový Switch bude mít větší sedmipalcový OLED od Samsungu

Podle zdrojů Bloombergu spustí Samsung začátkem června masovou výrobu sedmipalcových OLED panelů s rozlišením 720p. Do montoven by se dostaly zhruba v červenci. Switch se nyní prodává skvěle díky hrám jako Animal Crossing, ale i faktu, že next-gen konzolí je nedostatek. Nová verze modelu, který právě oslavil čtyři roky existence, by měla pomoci udržet prodeje.

Prezident Nintenda Shuntaro Furukawa v únoru řekl, že nová verze v „dohledné době“ oznámena nebude. Ostatně asi jen blázen by potvrzoval lepší verzi, když v obchodech je aktuálně nový bundle Mario Red & Blue a brzy ho doplní Monster Hunter.



Switch Lite a původní Switch Switch Lite (žlutý) a další konzole (Switch, PS Vita, Game Boy, New 3DS XL)

Co se nového modelu týče, zobrazovací panel má být typu Rigid OLED, což je levnější alternativa toho, co dnes známe z high-end telefonů. Jejich výroba je téměř o polovinu levnější než v roce 2016. OLED panely mají lepší kontrast a menší spotřebu.

Pro srovnání, současný Switch má 6,2palcový LCD displej, zatímco panel u odlehčeného Switche Lite má 5,5 palce. Rozlišení 720p je stejné. Nový model by tedy měl větší a kvalitnější displej, menší rámeček a stejné rozlišení. V doku by zvládl až rozlišení 4K (současný Switch umí maximálně 1080p). Vyjít by mohl koncem letošního roku.

Do oficiálního oznámení samozřejmě berte veškeré informace s rezervou. Spekulací ohledně nového Switche, často označovaného jako Switch Pro, koluje pomalu stejně jako spikleneckých teorií o tom, jak chce Bill Gates všechny očipovat. Na druhou stranu, tehdejší zvěsti o ořezaném Switchi, který měl nahradit 3DS coby levnou vstupenku do světa Nintenda, se s vydáním Switche Lite potvrdily. Otázkou tak není zda, ale kdy a co vlastně nové verze přinese.