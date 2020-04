Switch Lite je ideální druhý Switch do domácnosti

Switch Lite je odlehčená verze konzole Switch, které chybí odnímatelné ovladače Joy-Con a nelze ji připojit k televizi. Naproti tomu láká na nižší cenu, kompaktnější rozměry a výrazně nižší hmotnost. To je také důvod, proč se nám doma Lite osvědčil jako druhý Switch v rodině.

Ani pár měsíců používání nezměnilo můj původní verdikt, a to, že mým favoritem je plnohodnotný Switch. Odnímatelné ovladače se hodí pro okamžitou hru ve dvou a u televize s dalším párem ovladačů hrajeme Mario Kart 8 Deluxe až ve čtyřech. Občas sbalím celou konzoli a na návštěvě děti blbnou v Super Mario Party. V karanténě jsme velmi ocenili herní cvičení Ring Fit Adventure, což je další věc, kterou si na Lite snadno nezahrajete. Zcela nekompatibilní pak jsou stavebnice Labo nebo virtuální realita Labo VR.

Omezení je poměrně dost. Switch Lite tak jako hlavní Switch mohu doporučit pouze těm, kteří chtějí hrát čistě v handheldu, sami a nezajímají je gimmicky jako Labo, Fitness Boxing, Ring Firt Adventure a pohybové ovládání obecně. Jako druhý Switch v domácnosti je ovšem perfektní. Není to žádné velké překvapení, Nintendo má s handheldy ohromné zkušenosti.

Sám jsem se přistihl, že doma, když jsem si sedl do křesla a šel si na chvíli něco zahrát, jsem sáhl čím dál tím častěji po Lite namísto původního modelu. Lite lépe sedne do dětské ruky, z pohledu dospělého je mi to celkem fuk, zásadní je ovšem váhový rozdíl. Zatímco plnohodnotný model váží oficiálně 398 gramů, u Switche Lite je to pouhých 277 gramů. A to je sakra znát.

Switch Switch Lite

Doma, kde jsou všechny konzole připojené přes wi-fi k internetu, také nemusím řešit restrikce plynoucí z používaní jedné digitální knihovny na dvou konzolích. Zdůrazňuji slovo digitální, protože u cartridgí se nic neověřuje, lze je používat podle libosti.

U her koupených digitálně to funguje tak, že primární konzole je bez omezení, zatímco sekundární si přes internet ověřuje, zda je software možné spustit (na jednom Nintendo účtu nelze mít s jednou licencí hru zároveň spuštěnou na dvou systémech, ale i to lze obejít). Pokud se hra spustí, k ověření dojde až za další tři hodiny. Po tu dobu můžete v klidu hrát offline.

Zkusil jsem tedy Lite v nastavení sekundární konzole brát i na cesty. Před odchodem jsem zkontroloval, zda sedí uložené pozice (většina her podporuje ukládání do cloudu, obsluha je pohodlná, ALE musíme mít aktivní Nintendo Switch Online) a hru spustil, abych aktivoval časovač. Tři hodiny pak naprosto dostačovaly a dostačují mým potřebám, jako je cesta do redakce a podobně. Znovu opakuji, kontrola se týká pouze digitálního obsahu, cartridge jsou bez omezení.

Switch Lite a původní Switch

U toho, že beru Lite na cesty, jsem také zůstal. V případech, kdy jsem přeci jen potřeboval připojení k internetu, jsem si vytvořil mobilní hotspot.

Postupem času jsem došel k tomu, že na Lite mám odlišnou skladbu her. Zkouším tam většinu eShopových hříček, dema a hry, které nemají lokální multiplayer. Na hlavním Switchi pak mám stálice jako Mario Kart 8 Deluxe, Super Mario Party a věci, která rád hraji i na televizi, třeba Super Mario Odyssey.

Uznávám, mít dva Switche je moje pohodlnost. Pohodu nám doma trochu narušil až Animal Crossing: New Horizons, jehož uložená pozice je prozatím pevně svázaná s danou konzolí. A to je otrava. Na druhou stranu v době karantény jsem byl za dva Switche vděčný. Rodina objevila kouzlo Ring Fit Adventure, dcera je ještě dnes nadšená z Animal Crossingu, přičemž oba máme save na hlavní konzoli.

Ring Fit Adventure je jednou z mála věcí, která si se Switchem Lite nerozumí. Jasně, můžete si koupit zvlášť pár Joy-Conů, Lite o něco opřít, protože standardně nemá opěrku, a pak se z dálky při cvičení dívat na malý displej. Ale nezní to moc pohodlně, že? Switch Lite je zkrátka handheld.

Jsem si vědom toho, že Lite je budgetový model, ale je zbytečné se na něj jen kvůli tomu dívat skrz prsty. Chybí mu některé funkce, ale má i své výhody. Na Lite hraji od loňského září a prozatím jsem se nesetkal s jediným problémem. Analogy prozatím drží, nedriftují (na to je asi ještě brzy, u původního modelu se problém objevil až po dvou letech celkem intenzivní zátěže) a obavy, že text je na nižší úhlopříčce nečitelný, se ukázaly jako liché. Pokud bych si měl znovu vybrat další Switch do domácnosti, byl byl to opět Lite.