Systémová aktualizace Switche přidává nové vychytávky

Uvodní obrazovku HOME rozšířila nová ikonka Nintendo Switch Online, která uživatele navede do místa s veškerými informacemi a aktuálními benefity služby.

Nintendo Switch

Pokud máte víc Switchů s jedním účtem, potěší nová funkce Save Data Cloud, kdy se uložené pozice do cloudu mohou automaticky stahovat do ostatních konzolí.

V profilu se objevila nová položka Trending With Friends, která ukazuje, co v poslední době hrají vaši kamarádi.

Aktualizace dále přidala dvě nové možnosti, jak z konzole přenést uložené obrázky a videa. První se týká mobilního telefonu. Na konzoli vyberete až deset obrázků a jedno video a kliknete na Send to Smartphone. Objeví se QR kód, na nějž namíříte svůj telefon. Druhý způsob je přes kabel do počítače. Novou položku objevíte v System Settings > Data Management > Manage Screenshots and Videos.

Drobné vylepšení se objevilo u stahování. Pokud taháte více věcí naráz, můžete určit, co se stáhne jako první. A na závěr tu máme další sadu ikonek. Tentokrát je jich 12 a vážou se k 35. výročí Super Mario Bros. To je prozatím vše, ale třeba se jednou dočkáme i adresářů či různých motivů.