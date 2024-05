Sestrojila si vybavení za statisíce, aby během hraní cítila bolest

Virtuální realita už je tady s námi nějaký ten pátek, a i když dokáže zprostředkovat mnohé, stále má ještě hodně daleko k těm zcela pohlcujícím zážitkům, jaké známe ze sci-fi snímků (viz například Ready Player One).

Bez neoficiálních modifikací je zážitek z hraní her od Bethesdy poloviční.

Stimuluje totiž zatím jen zrak a sluch, zbylé tři smysly zůstávají nevyužity. Jisté pokusy v této oblasti už sice existují (viz například zařízení GameScent vypouštějící do místnosti různé pachy), zatím však jde spíš o prototypy, které čeká ještě dlouhá cesta k běžnému komerčnímu využití.

Streamerka, vystupující na sociálních sítích pod přezdívkou Gingas, se tím ovšem nenechala odradit a vytvořila si sestavu, která maximalizuje její herní zážitek ve VR. Nešlo o nijak levnou záležitost, celkem už prý za svůj koníček utratila přes patnáct tisíc dolarů (cca 350 tisíc korun), ještě větší investice je však ta časová. Gingas má totiž v oblibě hry Skyrim nebo Fallout. které sice obě už virtuální realitu oficiálně podporují, jak je ale u Bethesdy smutným zvykem, pro ideální zážitek je nutné spolehnout se na dodatečné modifikace vytvořené fanoušky.

Streamerka Gingas za svůj VR setup utratila už 350 tisíc korun.

Například díky Immersive Winds je možné hru propojit s větráky, které simulují počasí ve hře, podpora haptické vesty zase dokáže zprostředkovat tělesné vjemy jako tlak nebo teplotu. Ani to jí ale nestačilo a tak si pod vestu oblékla ještě tričko od společnosti Oxo. To pomocí zabudovaných elektrod může v místě zásahu virtuálního avatara způsobovat bolest i hráči.

Jak to vypadá v praxi, se můžete podívat na přiloženém videu. Byť slečnu podezíráme, že výkřiky trochu přehání, aby se zavděčila internetovému publiku, tak musí být strach z bolesti poměrně zajímavým motivačním faktorem.

Ne, nejde o vyloženě originální nápad, už v minulosti jsme psali o hráčích, kteří podobným způsobem experimentovali s elektrickými obojky pro psy (viz náš článek) nebo na sebe nechali stříkat falešnou krev (viz náš článek). Propojení s virtuální realitou tu ovšem ještě nebylo. Víc než zprostředkování bolesti by ovšem elektrostimulace na správných místech mohla mít využití v… ehm… „mírumilovnějších“ titulech (viz náš článek).