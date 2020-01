Hraje s elektronickým obojkem, za každou ztrátu života dostane ránu

Počítačové hry umí zprostředkovat silné emoce, aniž by přitom lidé rozvalení před obrazovkou cokoliv riskovali. V případě neúspěchu maximálně přijdou o pár minut života (ve výjimečných případech to mohou být i stovky a tisíce hodin). Stačí nahrát uloženou pozici či rozjet novou multiplayerovou partii a jede se v klidu dál.

Připravit celé zařízení zvládne i úplný amatér.

Tak je to samozřejmě správně, protože hry mají být především o zábavě. Nenapadlo vás však někdy, oč by byl zážitek silnější, kdyby za neúspěch hrozil opravdový trest?

Youtubeři Dream a GeorgeNotFound nezůstali jen u filozofování a vymysleli zařízení, které hráčům dává elektrické šoky. Jeho výroba nebyla nijak složitá, použili elektrický obojek pro psy, jehož dálkové ovládání připojili k počítači. Jako testovací hru zvolili Minecraft a s pomocí jednoduchého kódu zařídili, aby se pokaždé, když hráčova postava dostane zásah, do obojku vyslal aktivační signál.

Jak moc má takový vylepšovák vliv na herní zážitek, se můžete podívat níže.



I přes to, že na obojku nastavil nejnižší intenzitu výboje, podle youtuberových výrazů byla bolest výrazná a posloužila tak jako vynikající motivační prvek. Zatímco při běžném hraní se na nějakou tu obdrženou ránu nehledí, maximálně se čas od času použije lékárnička, pod hrozbou bolesti si hráč raději dvakrát rozmyslí, nakolik se odváží riskovat.



George raději hrál v gumových rukavicích, bál se o svoji kovovou klávesnici.

Celá myšlenka samozřejmě není úplně revoluční, s různými formami force feedbacku se experimentuje dlouho a tzv. haptické vesty se běžně prodávají už roky. V jednoduchosti výše zvoleného řešení je však obrovská síla a pro youtubery může být skvělým zdrojem inspirace pro natáčení zábavných videí.

Například při hraní supertěžkého Sekira by se průměrnému hráčů zřejmě brzy začalo kouřit z vlasů, oč zábavnější by pak byly turnaje v bojovkách, kdyby bylo možné soupeře i pořádně ogrilovat? A ti nejvíc hardcore hráči, kteří si libují v permadeath módech, by se mohli rovnou připoutat k elektrickému křeslu.