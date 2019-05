Youtuber prochází velké open world hry. Který svět je nejhezčí?

Velké otevřené světy jsou posledních několik let v herním průmyslu trendem. Vytvořit uvěřitelný open world je velice náročné, přitom spousta jeho krás zůstane většině hráčů navždy skryta. Ne každý má čas a chuť proslídit skrz naskrz desítky kilometrů čtverečních.



Bez dopravních prostředků jsou open world hry nemyslitelné.

Není to tak dlouho, co jsem při sledování závěrečných titulků Assassins Creed Origins přemýšlel, jak malou část světa jsem vlastně viděl,

a to jsem ho hrál přibližně dva měsíce. Takových rozlehlých titulů přitom vychází stále více.

Dnes je problém najít si čas i na skutečnou procházku, natož trávit vzácný čas urvaný na hraní jen tím, že budete obdivovat mravenčí práci outsourcovaných indických grafiků.

Naštěstí je tu youtuber vystupující pod přezdívkou Enigma, který to udělá za vás. Často i několikahodinový „výlet“ z jednoho konce mapy na druhý dokáže dostat jen do pár minut dlouhého videa. A to na obdivování krás virtuální přírody a urbanismu bohatě stačí.

Enigma zatím takto procestoval jen pár her, konkrétně Grand Theft Auto 4 a 5, Watch Dogs 2, Spider-mana, Red Dead Redemption 2 a Zaklínače 3, ale vzhledem k popularitě, kterou jeho videa mají, v tom nejspíše bude pokračovat. Je zajímavé vidět, jak moc se jedna hra ve svých různých částech plynule mění a jak se na ní podepisuje změna denní doby a počasí.

Kdo by měl čas na procházky, když je toho potřeba tolik udělat.

Pro opravdové fajnšmekry jsou k dispozici i původní „nezrychlená“ videa, ty však doporučuji, jen pokud máte potíže usnout. Enigma totiž opravdu chodí, nikoli běhá, jak je v počítačových hrách zvykem, navíc většinou jen po vyznačených cestách.

Tak mě napadá, jestli takovýchto detailních světů není nakonec škoda jen kvůli jedné jediné hře. Třeba se v budoucnu budou prodávat celé světy pro různé účely, podobně jako se to například nyní děje s enginy.

Pokud máte chvilku, podělte se s námi v diskusi o to, který herní svět se vám líbil nejvíce a klidně byste se do něj rádi znovu vrátili i v jiné podobě?